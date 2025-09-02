Simona Radiș, pregătită pentru Campionatele Mondiale de Canotaj: „Rezultatele vor fi frumoase”. Ce a spus despre noul parteneriat al FRC. Foto

Federația Română de Canotaj are un nou partener strategic, iar colaborarea a fost lansată în cadrul unui eveniment la care au luat parte personalități importante din lumea sportului. Prezentă la acest eveniment, campioana olimpică Simona Radiș a vorbit despre Campionatele Mondiale, care vor avea loc în această lună, la Shanghai.

ADVERTISEMENT

Parteneriat nou pentru Federația Română de Canotaj

Federația Română de Canotaj a încheiat un parteneriat cu OPTIblu, o companie importantă din domeniul opticii medicale. Acesta a fost lansat în cadrul unui eveniment la care au participat oficiali ai Federației, dar și mai mulți sportivi importanți, printre care campionii olimpici Simona Radiș, Andrei Cornea sau Marian Enache.

„Canotajul este un sport al disciplinei, al coordonării și al spiritului de echipă. Ne bucură să regăsim aceleași valori în filosofia OPTIblu. Împreună putem construi proiecte care să susțină sportivii români și să inspire publicul să adopte un stil de viață activ și sănătos”, a declarat Elisabeta Lipă, președintele FRC. Noul partener al Federației va pune la dispoziția sportivilor și a echipei tehnice o selecție de ochelari de soare sportivi, adaptați nevoilor lor specifice. În plus, sportivii vor beneficia anual de servicii complete de optică medicală.

ADVERTISEMENT

Simona Radiș, încrezătoare înainte de Campionatele Mondiale de la Shanghai

Prezentă la evenimentul în cadrul căruia a fost lansată această colaborare, a prefațat Campionatele Mondiale de la Shanghai, care se vor disputa în perioada 21-28 septembrie. „Abia așteptăm să concurăm la Mondiale și să reușim cât mai multe rezultate frumoase. Suntem în ultima etapă de încărcare.

Într-adevăr, Mondialele se apropie, dar suntem entuziasmați. A fost un an lung pentru noi, și îl încheiem târziu, dar suntem pregătiți și bine antrenați. Așteptăm cu nerăbdare și sunt sigură că rezultatele la Campionatele Mondiale vor fi frumoase”, a afirmat sportiva, conform .

ADVERTISEMENT

a vorbit și despre noul parteneriat al Federației: „Încerc să port ochelarii de soare cât mai des pentru că știu cât de important este să ne protejăm ochii. Mai ales noi, care petrecem atât de mult timp în soare”.