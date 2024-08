Simona Radiş şi Ancuţa Bodnar au izbucnit în lacrimi după ce au coborât de pe podium: „Toată lumea aştepta aurul de la noi!”

Simona Radiș și Ancuța Bodnar s-au descărcat emoțional după ce . Cele două n-au reușit să își apere și au trebuit să se mulțumească doar cu medalia de argint.

Simona Radiș și Ancuța Bodnar, în lacrimi după ce au cucerit medalia de argint la Jocurile Olimpice: „Doar noi știm câte putem duce”

În ciuda faptului că n-au reușit să își apere titlul olimpic cucerit la precedenta ediție a JO, Simona Radiș și Ancuța Bodnar sunt mândre de rezultatul pe care l-au obținut la Paris. Ele și-au stăpânit cu greu emoțiile imediat după cursă și la declarații.

„A fost o cursă foarte grea, după cum ați văzut. A fost dificil, dar astăzi am dat tot ce am avut și ce n-am avut. Am luptat până la ultima lovitură și plecăm acasă cu o medalie de argint. Sunt mândră de noi, că am încheiat un an foarte greu, mai greu decât ați putea crede și îl încheiem cu capul greu. Vorbim strict de proba de dublu.

Sunt, da, într-adevăr, amestecate (n.r. – emoțiile de după cursă), dar cum a spus și Simo, ne bucurăm foarte mult de acest rezultat, pentru că vine după un an foarte greu. Nu știu ce să mai zic (n.r. – râde).

De eliberare (n.r. – ce sentiment le încearcă), cu multe emoții. Nu este simplu, este o competiție olimpică. Se adună foarte multe în sufletele și în mintea unui sportiv. Noi cărăm foarte multe pe umerii noștri, doar noi știm câte putem duce. Și când punem punct unei astfel de curse, unei astfel de competiții, trebuie să ne eliberăm (n.r. – referitor la plâns), chiar dacă ar fi fost aur, chiar dacă nu ar fi fost medalie… probabil că am fi reacționat la fel.

Toată lumea aștepta aurul de la noi (n.r. – despre presiunea aurului olimpic care trebuia apărat). Cu siguranță. Se și vedea asta din comentariile oamenilor, din reacțiile lor. Și noi ne doream, vă dați seama, dar viața de sportiv nu este ușoară, are urcușuri și coborâșuri.

Trebuie să învățăm să fim fairplay, să jucăm corect și să ne respectăm adversarii. Adversarele noastre au fost mai bune și au reușit să fie mai puternice și să ne învingă pe finish. Și dacă presiunea are un efect asupra noastră, poate ne-a luat puțin din bucurie. Poate nu am fost la așteptările spectactorilor.

(Ancuța, de ce plângi?) Nu plâng, mă uitam la cursa de băieți și observ că tot de pe culoarul din partea stângă se câștigă o medalie. Ne bucurăm mult pentru rezultatul băieților, este istoric pentru România și nu putem decât să fim fericite”, au declarat Ancuța Bodnar și Simona Radiș.

„Urmează o finală fantastică”

Ancuța Bodnar și Simona Radiș trebuie să rămână însă concentrate. Povestea lor continuă la Jocurile Olimpice de la Paris. Cele două canotoare vor reprezenta România și în marea finală 8+1, programată sâmbătă, 3 august, de la ora 11:50 (ora României).

„Rămânem concentrate, pentru că urcăm în barca de 8+1. Urmează o finală fantastică și acolo și avem motivația, cu toate, să schimbăm culoarele”, au adăugat Ancuța Bodnar și Simona Radiș.

4 medalii are până acum România la Jocurile Olimpice de la Paris (2 la natație – aur și argint și 2 la canotaj – aur și argint)