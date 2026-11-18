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Campioana olimpică Simona Radiș (27 de ani) se gândește deja la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, însă între timp vrea să facă un copil care să o scoată din circuit o perioadă. Nu exclude să revină ulterior și să câștige alte medalii, deși prioritățile ei par altele. Sportiva crede că a venit vremea să se gândească și la viața personală, potrivit interviului acordat la

Campioana olimpică Simona Radiș se gândește la retragere și la momentul când va fi mamă

Simona Radiș și-a dedicat mare parte din viață sportului de performanță, iar acum simte că a venit nevoia de o pauză, pentru recuperare fizică și psihică. , mai ales că își dorește foarte mult să aibă un copil. Așadar, prioritățile Simonei Radiș se vor schimba în viitorul apropiat.

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„Planul meu pentru viitor este unul destul de simplu. Îmi doresc foarte mult să merg la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, după care îmi doresc o pauză. Fiindcă am muncit atâția ani fără să iau nicio pauză și corpul și psihicul resimte acest lucru.

Probabil un an-doi. În această perioadă mi-ar plăcea, Doamne ajută!, să fac și un copil. Iar dacă psihicul mă va ajuta, mi-aș dori să revin pentru următoarea ediție de jocuri în 2032 la Brisbane”, a dezvăluit sportiva.

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Simona Radiș a câștigat trei medalii olimpice, însă se gândește la viața personală

Simona a cucerit trei medalii de aur în probele de dublu rame, 8 plus 1 feminin și 8 plus 1 mixt. Alături de Adriana Adam, a devenit prima canotoare din istorie care câștigă trei titluri mondiale la o singură ediție a competiției.

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De asemenea, la Campionatele Europene de la Varese, Radiș a cucerit aurul în proba de dublu rame, alături de Adriana Adam, și în cea de 8 plus 1 feminin. Simona Radiș are în palmares trei medalii olimpice: un aur cucerit la Tokyo în 2021, în proba de dublu vâsle, și un aur și un argint la cea de la Paris din 2024, în probele de 8 plus 1 feminin și dublu vâsle.