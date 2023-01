Simona Secrier, 3 ani de la moartea lui Mihai Constantinescu: “Durerea se transformă într-un dor imens”

Soția lui Mihai Constantinescu, unul dintre cei mai iubiți și apreciați cântăreți și compozitori din România, își aduce aminte cum petrecea celebrul cântăreț de ziua lui, pe 4 ianuarie și care era felul de mâncare preferat pe care i-l gătea soția.

Simona Secrier suferă și acum după moartea lui Mihai Constantinescu

Dacă ar mai fi trăit, celebrul cantautor Mihai Constatinescu ar fi împlinit astăzi, 4 ianuarie, 76 de ani. Acum 3 ani și 2 luni însă Mihai Constantinescu a plecat dintre noi, lăsând în urmă un gol imens.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, soția lui devotată, Simona Secrier, își aduce aminte ziua în care l-a cunoscut pe viitorul ei soț, care a fost cea mai mare dorință a celebrului cântăreț și cum se pricepea să facă lampadare înainte să se apuce de cântat.

Simona Secrier ne spune ce riscuri și-au asumat atunci când au decis să fie împreună, unde fugeau ca să se relaxeze iarna și ce i-ar spune azi Simona lui Mihai, dacă acest lucru ar mai fi posibil.

Simona Secrier: ”Rămâne un gol pe viață”

Au trecut deja trei ani de când Mihai nu mai este printre noi. Cum ai reușit să poți merge mai departe? Ați avut o dragoste și o viață minunată împreună.

-Sunt , nu știu când au trecut și nu știu nici de ce au trecut. Rămâne un gol pe viață și dorul asta crește odată cu numărul zilelor, lunilor și anilor, dorul nu se estomptează. Durerea se transformă într-un dor imens. Pe mine m-a ajutat munca, este binefăcătoare, gândurile se canalizează în altă direcție, dar când nu muncesc mă gândesc în fiecare minut la el.

Cum petreceați zilele lui de naștere? Unde îi plăcea să meargă?

-Când nu cânta, pentru că pe 4 ianuarie avea cântările de după Revelion și era foarte supărat că nu găsea pe nimeni să petreacă cu el, stăteam acasă. În ziua aia primea sute de telefoane, nici nu puteam să vorbesc cu el. Își mai invita prietenii, dar în ultima perioadă plecam împreună, singuri la o cabană sau într-un hotel la munte.

Îi făceai vreun tort sau vreo mâncare specială?

-Eu nu prea mă pricep la prăjituri și torturi, dar știu că îi făceam paste cu fructe de mare și mereu îmi spunea să-i mai fac.

“Chiar și în ultima perioadă spunea ‘Eu mai stau pentru tine, ca să fii fericită’ “

Care a fost cea mai mare dorință a lui Mihai?

-Profesional și-a dorit ca munca lui să fie auzită de cât mai multe suflete și să facă bine oamenilor. Niciodată nu știa de unde îi venea inspirația. Iar mie îmi spunea să-mi păstrez inima curată, să am în inimă lumina speranței și să fiu fericită. Chiar și în ultima perioadă spunea “eu mai stau pentru tine, ca să fii fericită”.

În afară de muzică, ce îi plăcea să facă? Ce alte pasiuni mai avea?

-Să ști că era foarte priceput la bricolaj, în tinerețe făcea tot felul de lampadare, cu mânuța lui, asta până să înceapă să cânte. Ca să aducă un ban în plus în casă și să o ajute pe mama lui făcea și vindea lampadare.

El a fost foarte pasionat de sport, a terminat ANEFS și a fost campion la hipism. Îi plăceau tare mult animalele, natura, să plece din București, din ‘dezastru’ cum îi spunea.

“Îi ziceam mamei, când îl vedeam la TV, că este prințul meu”

Îți mai aduci aminte ce ai simțit când l-ai văzut prima dată? Sau de prima întâlnire?

-Îmi aduc aminte prima întâlnire, era o iarnă cu multă zăpadă, și m-a luat nașul surorii mele să ne facă cunoștință. Mereu îi spunea lui Mihai că are o fină care cânta dar mai bine să-i spună el dacă am talent sau nu. Am mers la el acasă să-l căutăm dar nu l-am găsit acolo, și pe drum spre Televiziune ne-am întâlnit. Mi s-a părut incredibil să-l văd pe Mihai Constatinescu pe care îl admiram de mică și îi ziceam mamei, când îl vedeam, că este ‘prințul meu’.

“Ne-am asumat riscul că părinții mei vor spune nu, pentru că eu eram mai tânără”

Când ai fost sigură că te-ai îndrăgostit de el? Cum te-a convins că tu ești jumătatea lui?

-Nu a fost dragoste la prima vedere, dar ne-am plăcut foarte mult unul pe altul. A fost o decizie rațională să rămânem împreună, ne-am asumat riscul că părinții mei vor spune nu, pentru că eu eram mai tânără. Am știut că îl iubesc atunci când el m-a ales pe mine. Îndrăgostită am fost tot timpul de el, dar atunci am simțit că eu sunt aleasa. Vreau să îi mulțumesc pentru tot frumosul dăruit în cei peste 25 de ani pământeni și după, deoarece .

Simona Secrier: “Mă certa că nu port fustă scurtă și că nu mă fardez mai intens”

Bănuiesc că mai existau și momente când va mai ciondăneați. Cine ceda primul și vroia să se împace?

-Ca în orice familie, există și lucruri bune și mai puțin bune. Noi ne ciondăneam din lucruri mărunte. El vroia, de exemplu, să port fustă scurtă pentru că eram tânăra dar eu mă simțeam bine în pantaloni. Altă dată mi-a zis că mă fardează el numai să insist mai mult. Certuri mari noi nu am avut, niciodată nu am fost certați, nu adormeam niciodată supărați.

Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai cu Mihai? Știu că ai nenumărate, dar poate una este specială.

-Una amuzantă a fost când ne-am căsătorit pentru că era foarte emoționat. El avea emoții și pe scenă, chiar dacă nu le arăta. Iar în timpul slujbei era foarte simpatic pentru că el cânta împreună cu popa, să-i mai treacă emoțiile.

Când eram numai noi, de ziua mea de exemplu, mie îmi plăcea să stau pe el, să nu-l mai las să respire. Și mă întreba ce-mi doresc de ziua mea și îi spuneam că vreau doar să stau așa, că așa sunt fericită.

Dacă ai putea da timpul înapoi, ce i-ai spune acum lui Mihai? Lucruri care, pesemne, n-au mai fost spuse.

-În general am cam reușit să-i spun tot, de multe ori vorbeam în glumă, dar în serios nu i-am spus niciodată că îi mulțumesc pentru că m-a ales pe mine.

Mihai a fost marea ta dragoste. Peste niște ani crezi că vei mai putea iubi din nou?

-La intensitatea asta cu siguranță că nu. Nu pot să spun niciodată niciodată pentru că nu știu ce o să-mi ofere viața. Știu sigur că așa o mare iubire nu o să mai trăiesc. Iubirile sunt diferite, pe părinți îi iubești într-un fel, pe frați în alt fel, pentru soț există altfel de iubire. Dar la așa o mare intensitate nu cred că voi mai trăi o dragoste vreodată. Mi l-a dat Dumnezeu pe Mihai și a fost suficient.