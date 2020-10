Simona Sensual a divorțat în secret. Motivul pentru care a luat această decizie

Simona Sensual se căsătorea în urmă cu doi ani în mare secret cu alesul inimii sale, un bărbat pe care l-a ținut ascuns în toată acestea perioadă. Discretă legat de viața sa amoroasă, vedeta a anunțat recent că a pus capăt căsniciei, divorțul producându-se departe de ochii curioșilor.

Frumoasa brunetă, care a devenit celebră după ce a pozat în paginile unei reviste, dar și datorită relației cu Nicu Maharu, a realizat că îi este mai bine singură, pandemia de coronavirus făcând-o să vadă lucrurile dintr-o altă perspectivă.

Cântăreața a preferat să pună capăt mariajului de bărbatul lângă care până de curând se vedea întreaga viață. Tânăra, pe numele real Simona Cristina Ştefania Suhoi, vrea să petreacă mai mult timp cu ea, dedicându-se spiritualității.

Simona Sensual a pus punct căsniciei. Care este motivul divorțului

„Toate lucrurile în viața mea sunt exact cum trebuie să fie, nu mai mult, nu mai puțin. Sunt exact așa cum vrea să fie de sus! Eu am avut relații cu logodnă, am avut relații lungi. Eu am avut logodnici, ceea ce zic eu că e ok.

Cu siguranță e cel mai important lucru să te măriți. Viața mea este baza, dacă nu ești bine și spiritual, logic că nu e bine.

Nu sunt cu nimeni. Sunt singură, da. După pandemia asta mi-am dat seama că e mai bine să fii singur”, a declarat Simona Sensual pentru wowbiz.ro.

Aceasta nu este singura schimbare realizată de artistă în ultima perioadă. De când a dispărut din spațiul public, fostul reporter special al emisiunii prezentate de Dan Capatos, a renunțat la culoarea blondă și s-a făcut brunetă, nuanță care o prinde de minune.

Devenită cunoscută după ce a pozat în rubrica „Fata de la meteo”, Simona Sensual a încercat o carieră în muzică, dar nu i-a ieșit cum și-a propus. Acela a fost momentul în care vedeta s-a dedicat vieții de cuplu, bărbatul de lângă ea arătându-i o viață frumoasă și liniștită.

„Nu vreau să mai apar. (…). A fost un om în viața mea care mi-a zis: «frână». Mi-a arătat o viață mult mai frumoasă și mai liniștită lângă el”, spunea bruneta în urmă cu doi ani, despre bărbatul de care acum a divorțat, informează cancan.ro.

