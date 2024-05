Simona şi Gabriel au dat lovitura în afaceri. Au lăsat viața la oraș și au investit 12.000 de euro într-o idee genială

Simona şi Gabriel, doi tineri din București, după ce au decis să plece din Capitală și să lase în urmă aglomerația, pentru a pune în practică o idee genială. Nu mai suportau agitația specifică marilor orașe, așa că s-au mutat la Piatra Neamț.

Cum au dat lovitura în afaceri doi tineri care au lăsat viața din București pentru Piatra Neamț

Au achiziționat o casă cu o livadă de vis, de 1.500 mp. Spațiul le-a permis să pună bazele unei afaceri în care au investit 12.000 de euro. S-au decis să organizeze tabere pentru copii în livada aflată într-un sat în apropiere de Mănăstirea Bistrița, la circa șapte minute de mers cu autoturismul.

Iubirea pentru copii și peisajul de povești din jurul casei lor le-au dat curaj Așa că au construit căsuțe din lemn pentru cei mici și au amenajat locul, potrivit .

Livada cu povești, așa cum au denumit-o, este înconjurată de două râuri și un peisaj spectaculos. Pentru început va fi deschisă în timpul verii, aici fiind așteptați copii cu vârste cuprinse între patru și nouă ani.

Livada poate fi închiriată și pentru petreceri private

Costul va fi de 100 de lei pe zi pentru fiecare copil. În preț intră masa de prânz, gustările și organizarea atelierelor creative și cognitive. Simona şi Gabriel se așteaptă ca până la finalul anului să recupereze investiția.

„Casa pe care am cumpărat-o este situată în afara oraşului şi are o livadă desprinsă din poveşti. Aşa că ne-am dorit să ne bucurăm şi împreună cu alţii de ea. Iubim foarte mult copiii şi am zis că dacă am face o tabără de vară pentru cei mici în livada noastră ar avea succes.

Aşa că am construit două căsuţe în copac pentru copii. Livada noastră este înconjurată şi de două râuri, iar copiii care vor veni în tabăra de vară vor avea la dispoziţie mult spaţiu în natură”, a transmis Simona Gherasim pentru sursa ciatată.

Tabăra va începe după terminarea anului școlar. Va fi deschisă de luni până vineri, de dimineața până seara. În plus, în weekenduri livada poate fi închiriată pentru petreceri destinate celor mici.

Cei doi antreprenori spun că tabăra are o capacitate maximă pentru 40 de copii. Micuții vor fi împărțiți pe două grupe, în funcție de vârstă. Totodată, tinerii iau în calcul să organizeze ateliere pentru copii și în timpul anului școlar, după terminarea cursurilor de la școală.