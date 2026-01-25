Simona Țăranu a încins imaginația internauților! Cum s-a afișat prezentatoarea tv: ”Cel mai norocos om de pe pământ”

ADVERTISEMENT

Simona Țăranu are 36 de ani și arată impecabil. Faimoasa prezentatoare a știrilor de la Digi Sport știe cum să se mențină în formă, iar cea mai clară dovadă o reprezintă imaginile postate recent.

Simona Țăranu, apariție de senzație pe internet

Vedeta a plecat într-o vacanță exotică, în Caraibe. Evident, mare parte din timp l-a petrecut pe plajă astfel că nu a ratat ocazia de a-și expune formele apetisante. Iar imaginația internauților a luat-o razna.

De menționat e faptul că Simona Țăranu a optat pentru o croazieră exotică. Excursia a început din Miami, iar ulterior a ajuns pe insula Saint Martin din Caraibe. Aceasta se află la 300 de kilometri de Puerto Rica.

Și chiar vedeta a confirmat faptul că se află pe insula Saint John și profită din plin de întreaga experiență. Imaginile vorbesc și ele de la sine. Aceasta a publicat mai multe fotografii în costum de baie.

Val de reacții la postarea vedetei

Iar nu puțini sunt cei care au remarcat cât de bine arată. De altfel postarea prezentatoarei tv a adunat un val de reacții și de comentarii. Vedeta a fost lăudată de mai multe persoane.

„Regină”, „Iubitul tău este cel mai norocos om de pe pământ”, „Ești foarte frumoasă”, „Superbă”, au fost câteva dintre comentariile utilizatorilor la postarea în care și-a anunțat prezența în Saint Martin.

Printre altele, în descrierea postării, Simona Țăranu a transmis că a evitat Maho Beach. Asta în ciuda faptului că vorbim despre una dintre plajele celebre de pe insulă.

S-ar părea că zona era prea aglomerată pentru ea. „Nu, nu am fost la Maho Beach pentru că jumătate din oamenii de pe navă s-au dus acolo. Este mult prea comercial pentru mine”, a scris prezentatoarea TV pe rețelele de socializare.

Simona Țăranu, despre începutul carierei sale

Menționăm faptul că a urmat cursurile Colegiului Naţional „Petru Rareş” din Piatra Neamţ. A ajuns ulterior la București, unde a studiat Cinematografie şi Televiziune la Universitatea Media.

Lucrurile nu au fost deloc ușoare pentru ea. De altfel la un moment dat vedeta de la Digi Sport a vorbit despre acest subiect. Era nevoită să își găsească un loc de muncă încă din perioada studiilor.

Și-a dorit însă televiziune, având în vedere că alte proiecte erau mai limitate. Și iată că în final, în ciuda momentelor dificile, aceasta a reușit să își urmeze visul și a ajuns unde și-a dorit.

„Primii doi ani au fost foarte grei. În timpul facultății, profesorii ne spuneau «Nu terminați facultatea și așteptați să vă angajați, faceți asta de pe-acum». Au fost colegi care s-au integrat la telenovele, erau foarte multe producții la Buftea și au reușit să prindă câte-un loc de muncă.

Fie practică, fie loc de muncă. Eu îmi doream în televiziune, pentru că știam că va fi un parcurs mai lung. Proiectele din film sunt, de obicei, limitate”, a spus prezentatoarea tv la un moment dat.