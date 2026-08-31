Sport

Simona Țăranu a trăit experiența unui meci de fotbal, în Scoția: ”Fetele nu-și mai doresc invitații la cofetărie, mall sau cine romantice”

Simona Țăranu, bucuroasă că a ajuns în tribunele unei formații de fotbal scoțiene. Cunoscuta moderatoare TV a rămas uimită de evoluția jucătorilor de pe teren.
Alexa Serdan
31.08.2026 | 09:20
Simona Taranu a trait experienta unui meci de fotbal in Scotia Fetele nusi mai doresc invitatii la cofetarie mall sau cine romantice
Simona Țăranu a fost la meciul lui Celtic. Sursa foto: Instagram.com
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Prezentatoarea știrilor la Digi Sport, Simona Țăranu, a trăit experiența unui meci de fotbal în timpul vacanței petrecute în Scoția. Vedeta a tras concluzia că fetele nu-și mai doresc ieșiri în oraș, ci să aibă bilete pe stadion.

Cum vede Simona Țăranu meciurile de fotbal jucate în Scoția

E omul care îi ține la curent pe români cu ultimele știri din sport, dar are și o altă pasiune. Simona Țăranu (36 ani) adoră să călătorească și ajunge de fiecare dată în destinații uimitoare, în una dintre acestea afișându-se în toată splendoarea în costum de baie. Iubește să meargă la plajă și să exploreze diferite colțuri de pe glob.

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De fiecare dată când pleacă din România încinge atmosfera de pe rețelele de socializare. Celebra moderatoare TV postează imagini incendiare, dar face și dezvăluiri inedite. De curând, a remarcat că tot mai multe femei urmăresc meciurile de fotbal și sunt prezente pe stadion pentru a-și susține echipele favorite.

În această situație a fost și vedeta care, aflată în Scoția, nu a putut să rateze ocazia de a urmări o partidă live. A stat cu sufletul la gură în timp ce clubul Celtic a primit vizita celor de la Falkirk, pe Celtic Park, într-un meci din Scoția Premier League. Partida s-a terminat cu scorul de 3-2 pentru gazdă, lucru care a entuziasmat-o pe șatenă.

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„Fetele nu-și mai doresc invitații la cofetărie, mall sau cine romantice. Fetele vor în tribune! Scoția este istorie, natură, peisaje spectaculoase… dar și o țară în care sportul, și mai ales fotbalul, se trăiește cu multă pasiune”, a notat Simona Țăranu, pe pagina de Instagram.

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O postare distribuită de Simona Țăranu (@simona.taranu)

 

”Nu puteam să vizitez țara și să ratez un meci”

„Și, la cum iubesc scoțienii fotbalul, nu puteam să le vizitez țara și să ratez un meci, mai ales unul din Scottish Premiership. Iar astăzi… Celtic a avut noroc”, a completat superba prezentatoare TV. Simona Țăranu este una dintre cele mai urmărite vedete dintre cele care apar pe micile ecrane.

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„Foarte interesantă experiența”, a mai adăugat prezentatoarea, în secțiunea de comentarii. A primit numeroase mesaje de la internauți, dar și de la persoane publice. Denisa Filcea i-a transmis: „Omg ce tareee”. Un alt fan s-a întrebat unde sunt fetele despre care vorbește pentru că vrea să le întâlnească.

„Se numește Paradis, sper că ți-a plăcut”, „Așa fete să tot fie”, „Ai trădat Ceahlăul Piatra Neamț pentru Celtic” sau „Deci prima impresie a fost că e de la Mioveni și eram curios… de ce acolo”, au scris alte persoane, pe social media. Altcineva i-a transmis că este „superbă”, iar o altă persoană i-a spus că „la rugby cred că este mai tare”.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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