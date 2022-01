Simona Trașcă, acuzații grave la adresa fostului iubit. Bărbatul ar fi agresat-o fizic: “Am văzut moartea cu ochii”

Simona Trașcă ar fi fost agresată de fostul iubit, la adresa căruia a adus acuzații grave. Blondina susține că lucrurile au degenerat după o ceartă.

Certurile ar fi pornit din cauza faptului că bărbatul era gelos. Vedeta nu are de gând să se împace cu fostul partener, mai ales după ce s-a întâmplat între ei.

Simona Trașcă, acuzații grave la adresa fostului iubit

Simona Trașcă a povestit, în cadrul unui interviu, despre cum ar fi fost agresată fizic Conflictul dintre ei ar fi degenerat într-un mod violent, potrivit declarațiilor vedetei.

Blondina a trecut prin clipe de groază, iar acum se bucură că nu s-a întâmplat ceva mai grav în urma altercației.

“A fost o ceartă foarte nasoală, a degenerat. Am văzut moartea cu ochii, într-adevăr. A fost ceva ce n-am trăit până acum. Bine că nu s-a întâmplat mai rău, adică uite că trăiesc. Se putea întâmpla o tragedie. Am fost la un pas de moarte.

Nu stau cu bărbați care dau în mine. Și oricum, e greu până dă prima oară că după dă mereu dacă îl ierți. Nu am de ce să-l iert pentru că dacă avea un motiv întemeiat mai ziceam.

Măcar dacă am greșit cu ceva, dar așa el mă ia cu ce am făcut cât am fost despărțiți și eram singură. Fiecare și-a văzut de drum după ce ne-am despărțit.”, a declarat Simona Trașcă la .

“Când aud de el, direct dau block”

nu are de gând să-i mai dea a doua șansă fostului partener, mai ales după acest episod violent. Certurile ar fi fost cauzate de anumite lucruri pe care le-ar fi făcut atunci când deja nu mai erau împreună.

Aceasta a mai spus că îi dă block bărbatului de fiecare dată când acesta încearcă să o contacteze. Fostul iubit ar fi încercat să o caute prin toate modurile posibile, dar Simona Trașcă spune că nu mai are ce să discute cu el.

“Când aud de el, direct dau block, nu stau la discuții. Mi-a transmis că îi pare rău, că băuse, că e foarte gelos. Asta e o scuză? Nu e nicio scuză. Cred că i-a părut rău.

Și-a dat și el seama că a exagerat și nu poți să faci așa ceva cu o femeie. A încercat să mă caute de pe alte telefoane și nu am vrut să vorbesc cu el. Nu am ce să mai vorbesc cu el, sub nicio formă.”, a continuat vedeta.