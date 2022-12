Simona Trașcă, jefuită în plină zi, chiar în Ajun de Crăciun! ”Ce fac eu de sărbători?”

După un an plin ce încercări, viața îi mai dă o lovitură Simonei Trașcă. Aflată la un supermarket pentru a face ultimele cumpărături pentru Crăciun, vedeta a fost jefuită în plină zi. Prejudiciul este inimaginabil.

Simona Trașcă, jecmănită de hoți chiar în Ajun de Crăciun!

, a fost prădată de hoți, fără să aibă nicio secundă habar de situație.

Abia ajunsă acasă Simona Trașcă a conștientizat că îi fusese sustrase o parte din lucrurile din poșetă.

Disperată, vedeta nu știe încotro să apuce, deoarece, aflată chiar înaintea sărbătorilor, va fi greu să recupereze pierderile, respectiv, actele de identitate, atât cele personale, cât și cele ale mașinii.

În ziua de Ajun Simona Trașcă se aștepta la o surpriză, însă, aceea trebuia să fie plăcută, nu una care să se lase cu drumuri la poliție.

”Eu am fost într-un supermarket țineam geanta într-o parte. Geanta e cu baretă lungă și o țineam de umăr.

Îmi lipsește buletinul, talonul de la mașină, permisul de conducere, erau niște iconițe, o carte cu rugăciuni.

Dacă îmi băgau mâna în celălalt compartiment aveam portofelul cu banii și actele, ei au luat ce au nimerit.

Am vrut să plec la salon și am vrut să-mi pun actele în altă geantă. Știam clar că am actele acolo, că nu le scot niciodată. Am căutat în toate gențile, am căutat de 100 de ori. Eu mereu le aveam în geantă”, a explicat Simona Trașcă, conform celor de la .

Simona Trașcă, apel disperat către oameni

, rugându-i să îi restituie actele. Aflată în mijlocul sărbătorilor de iarnă, blondinei îi va fi imposibil să-și poate reface documentele necesare, de aceea speră ca hoții să le lase pe undeva, de unde să le poată recupera.

”Să ducă actele și să le lase undeva, că mă vor căuta oamenii să mi le dea, că nu are nimeni ce să facă cu actele mele.

Eu ar trebui să alerg acum să-mi fac iar actele și durează foarte, foarte mult. Sunt toate actele de identitate și actele mașinii, trebuie să-mi fac buletin nou, iar acum sunt și sărbătorile”, a mai precizat blondina.

”Ce fac eu de sărbători? Stau fără acte?”

Simona se simte prinsă de mâini și de picioare dacă nu are actele mașinii, dar și pe cele personale. De aceea punctează că mai bine o lăsau fără bani și fără carduri. Șocată de pățanie, blondina nu știe încotro să o ia, în speranța că le va găsi cumva.

”Cine le-a furat sper să nu le fi aruncat într-un coș de gunoi, să le fi lăsat undeva deoparte că le găsește cineva și să mi le dea. Deci sunt șocată, măcar dacă îmi furau banii și cardurile, cardurile le blocam, iar banii aia era.

Măcar nu sufeream atât, după acte sufăr că trebuie să umblu foarte mult. Ce fac eu de sărbători? Stau fără acte? Doamne, ce mi-au făcut! Or fi ei hoți, dar n-au ce să facă cu actele, măcar să mi le lase undeva”, a mai completat vedeta.