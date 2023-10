Simona Trașcă, rețetă demnă de Chefi la cuțite! Face minuni cu dovleceii

Simona Trașcă este o gospodină desăvârșită. Fosta asistentă a împărtășit cu noi o rețetă ușor de realizat, dar delicioasă și cu puține calorii. faptul că îi place să gătească și întreaga familie apreciază preparatele gustoase ale Simonei.

Simona Trașcă, rețetă delicioasă de ruladă cu dovlecei

Fosta asistentă TV a împărtășit cu noi rețeta ei preferată a unui preparat ușor de realizat și perfect pentru doamnele și domnișoarele care țin la siluetă. Rețeta conține dovlecei și cremă de brânză.

“Mie îmi place foarte mult să gătesc. Toată familia mea adoră mâncarea pe care o fac. Sunt bucătăreasă de la 15 ani, mereu am gătit, iar de multe ori ingredientele le pun așa, din ochi. Mama nu gătește foarte bine, ea face mai mult dulciuri.

Dar eu dau gustul la mâncare și gătesc mereu și pentru ea. Eu am o ruladă de dovlecei pe care o prepar cu drag. E simplu de făcut și e delicioasă. Se iau 3 dovlecei, se spală, se dau pe răzătoare. Apoi eu îi pun într-un vas, adaug sare peste ei și îi las până lasă apă”, a declarat Simona Trașcă pentru FANATIK.

Secretul gustului marca Simona Trașcă

Rețeta Simonei continuă și ne-a spus care este secretul acestui preparat. Totul ține de crema de brânză adăugată în rulada de dovlecei. Blondina adaugă diferite tipuri de brânză pentru ca rezultatul final să fie unul perfect. Ce să mai, Simona Trașcă este o gospodină în adevăratul sens al cuvântului.

“După aceea îi storc bine, ei nu trebuie să aibă apă. Peste dovlecei pun 3 linguri de făină, 2 ouă mari. Dacă ouăle sunt mai mici, pun 3. Pun jumătate se pliculeț de praf de copt, puțin piper și foarte puțină sare. Se amestecă bine apoi întind amestecul într-o tavă cu hârtie de copt. E ca un blat. Apoi bag tava la cuptor la 200 de grade, până se coace.

După ce o scot, o las să se răcească și fac o cremă de brânză. Eu pun mai multe feluri de brânză, parmezan, usturoi și mărar tocat, ca o pastă. După ce s-a răcit blatul, întind pasta aceasta pe tot blatul, adaug felii de roșii deasupra și o rulez. Apoi o înfășor în folie de aluminiu și o las 3 ore la frigider. E foarte bună, nu are nici foarte multe calorii”, a mai spus fosta asistenta TV.

Simona Trașcă, veste șoc: “Nu îmi mai doresc să fiu mireasă”

După ce ani la rând a declarat că cea mai mare dorință a ei este să se recăsătorească, blondina și-a schimbat convingerile. Nu mai vrea să îmbrace rochia de mireasă și să ajungă în fața altarului. , însă Simona nu a făcut acest pas. Asta pentru că nu și-ar dori o căsnicie dacă nu ar iubi bărbatul respectiv cu toată inima.

“Nu îmi mai doresc să fiu mireasă. Eu eram obsedată de lucrul acesta. La toate nunțile la care am fost, eu prindeam buchetul. Dacă nu prindeam buchetul, plângeam de leșinam, pentru că eu credeam că nu mă mai mărit. Mă rugam mereu să mă mărit iar și să mai am copii, dar nu mai am dorințele astea.

Chiar dacă aș întâlni bărbatul potrivit, tot aș spune ‘nu’, pentru că nu îmi mai doresc lucrul acesta. Eu am avut multe cereri în căsătorie, puteam să mă mărit de multe ori. Dar dacă nu e iubire mare, nu merg în fața altarului cu cineva”, a mai declarat Simona Trașcă pentru FANATIK.