Simone Biles, accidentare horror la Jocurile Olimpice. Medicii au fost nevoiți să o scoată din concurs. Video

Cu moralul ridicat de cele cinci medalii – patru de aur și una de bronz – cucerite în 2016, la Rio, Simone Biles și-a făcut debutul alături de echipa Statelor Unite ale Americii, marți, în proba de sărituri, dar acesta a fost ultimul său aparat al zilei.

Deși ar fi vrut să execute celebra săritură care îi poartă numele, s-a răzgândit în ultimul moment și a ales una ceva mai ușoară, cu plecare din 5, decizie care avea să o coste scump. Din cauza unei accidentări defectuoase, nu doar că a obținut doar 13766, dar s-a ales și cu o accidentare destul de gravă, care a obligat-o să renunțe la paralele.

În locul său a evoluat Jordan Chiles, o tânără de doar 20 de ani, iar medicilor americani le revine acum misiunea de a-și recupera cea mai bună sportivă în timp util pentru ultimul act al probei de individual compus, programat în mai puțin de 48 de ore.

Simone Biles s-a accidentat grav la Jocurile Olimpice

La cei 24 de ani ai săi, este singura gimnastă care s-a calificat, din 1992 până în prezent, la toate cele șase finale posibile. Tocmai pentru că accidentarea i-ar putea pune în pericol prezența în finala de individual compus, s-a luat hotărârea să nu concureze la paralele.

Informația a fost confirmată atât de CNN, cât și site-ul oficial al Jocurilor Olimpice de la Tokyo. Cu 25 de medalii în palmares, dintre care 19 de aur, 3 de argint și 3 de bronz, americanca este cea mai titrată gimnastă din istoria Campionatului Mondial.

Larisa Iordache, în finală la bârnă după o accidentare dureroasă: „Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie”

În altă ordine de idei, reprezentanta noastră, Larisa Iordache, s-a calificat în finala probei de bârnă, în ciuda accidentării suferite chiar în timpul exercițiului. Cu lacrimi în ochi, gimnasta care a cucerit bronzul la ediția din 2012 a Jocurilor Olimpice, desfășurată la Londra, a primit îngrijiri medicale și a fost transportată ulterior la spital. A dat, însă, asigurări că nu o vor împiedica să lupte pentru o nouă medalie.

„Am fost puțin speriată deoarece nu am avut o pregătire exact așa cum mi-am dorit pentru Jocurile Olimpice, dar mă bucur că am putut să rămân psihic tare și să fiu aici.

Cred că e ceva normal pentru mine să concurez cu dureri. Am intrat cu dureri de gleznă. În finală sper din suflet să mă regăsesc pe bârnă ca și astăzi.

Mă bucur că am ajuns aici, mă bucur că am putut să performez, în limita bunului simț și să pot să fac o bârnă cât de finală.

Până în finală mai am câteva zile (n.r. este programată pe 3 august) în care să reglez ceea ce am greșit astăzi, micile greșeli avute. Vreau să fiu puternică, de asta am nevoie”, a explicat Larisa Iordache.