Simone Biles, din nou la Jocurile Olimpice? Răspunsul care le dă speranțe fanilor pentru Los Angeles 2028

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Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028 nu sunt deloc departe. La acest aspect s-au gândit și jurnaliștii care au vrut să știe ce va face în această privință Simone Biles. Răspunsul oferit de gimnastă le dă speranțe fanilor ei.

Simone Biles, gata de a patra participare la Jocurile Olimpice?

Simone Biles (29 ani) este una dintre cele mai cunoscute gimnaste din Statele Unite ale Americii. E o prezență activă în social media, unde le-a povestit fanilor că a luat o . Și-a cumpărat un câine de pază pentru a se simți în siguranță. În plus, și-a schimbat mașina după ce infractorii i-au furat-o pe cea pe care o avea.

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Cunoscuta sportivă a făcut dezvăluiri cutremurătoare și cu altă ocazie, precizând că . Vedeta vine și cu vești bune pentru admiratorii săi, în special pentru cei care sunt interesați de cariera sa. Toată lumea se întreabă dacă este pregătită să meargă la Jocurile Olimpice care vor avea loc în 2028.

Ediția este programată în Los Angeles, gimnasta având la activ trei prezențe până acum. A concurat la Rio de Janeiro 2016, Tokyo 2020 (ediție desfășurată în 2021) și Paris 2024. Septupla campioană olimpică a menționat că nu a luat o hotărâre fermă, dar a dat de înțeles că nu exclude posibilitatea să cucerească noi medalii.

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„Îmi spun: «Doamne, nu știu ce decizie ar trebui să iau, dar nu trebuie neapărat să o iau chiar acum». Simt însă că lucrurile se conturează într-o anumită direcție. Știu că acum se concurează până la vârste mai înaintate și îmi spun: «Ce naiba?»”, a explicat Simone Biles, într-un material pentru .

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Motivul pentru care Simone Biles este indecisă

„Ar fi ca o mare reuniune dacă m-aș întoarce. Ar fi foarte distractiv. Dar încă trebuie să cântăresc opțiunile. Adică, Jocurile Olimpice de acasă… cum să nu vrei să participi? Este absolut incredibil”, a mai spus sportiva care este considerată cea mai bună din toate timpurile, mai arată sursa citată.

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În schimb, Simone Biles a transmis că momentan este indecisă, cu toate că s-a sfătuit și cu Joscelyn Roberson, fosta sa colegă din echipa SUA. Aceasta i-a amintit faptul că nu trebuie să facă nimic din ce nu-i face plăcere. Mai mult, a subliniat că ar fi bine să stea acasă cu soțul ei, jucătorul de fotbal american Jonathan Owens.

Cei doi sunt căsătoriți din anul 2023, după ce s-au cunoscut pe o aplicație de întâlniri în 2020. În aceeași notă, gimnasta a declarat că ia în calcul alte planuri. Consideră că a ajuns la vârsta la care trebuie să se gândească serios la întemeierea unei familii. Vrea să cântărească foarte bine opțiunile pe care le are, fiind conștientă și de revenirea care nu va fi deloc ușoară.

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„Am trăit atât de multe și am făcut atât de multe, încât trebuie să o fac și din motivele potrivite. Sunt foarte, foarte împăcată cu ceea ce am realizat în acest sport. Așa că trebuie doar să mă așez și să mă întreb: «De ce? De ce fac asta?». Pentru că trebuie să existe un motiv bun”, a încheiat Simone Biles.