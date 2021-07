Simone Biles, gimnasta-vedetă a SUA, criticată dur de Novak Djokovic: „Presiunea e un privilegiu!”

este considerată una dintre cele mai mari gimnaste din istoria Statelor Unite ale Americii. Însă acest statut nu i-a împiedicat pe jurnaliști să o critice pe americancă.

ADVERTISEMENT

Cea mai titrată gimnastă din istoria SUA, cu 19 medalii olimpice și mondiale, a decis să se retragă din competiția pe echipă, cât și din proba de invididual compus, din cauza unei accidentyări suferită în calificări.

Simone Biles, criticată vehement pentru retragerea inexplicabilă de la Tokyo 2020

Foarte multe voci au criticat decizia sportivei de 24 de ani, care a explicat că face acest lucru pentru că vrea să concentreze pe sănătatea ei mintală.

ADVERTISEMENT

Unul dintre cei care nu au văzut deloc cu ochi buni decizia sportivei a fost și Novak Djokovic, însă a abordat diplomat subiectul: „Presiunea este un privilegiu. Fără presiune nu există sport profesionist. Dacă vrei să fii în vârful sportului, trebuie să începi să înveţi cum să faci faţă presiunii. Şi cum să faci faţă acelor momente de pe teren, dar şi din afara lui, toate aşteptările”.

Cu toate astea, tenismenul a trimis și câteva „săgeți” către gimnasta americană, al cărei discurs îl consideră „zumzet” și „zgomot”: „Nu pot spune că nu văd sau nu aud tot acest zumzet şi tot zgomotul. Bineînţeles că este acolo. Dar am învăţat, am dezvoltat mecanismul cum să mă descurc în aşa fel încât să nu mă distragă şi să nu mă uzeze. Simt că am suficientă experienţă pentru a mă învăţa pe mine însumi cum să intru pe teren şi să joc cel mai bun tenis al meu”, a spus Djokovic, potrivit Reuters.

ADVERTISEMENT

Simone Biles a fost desființată de un jurnalist celebru: „Nu văd nimic curajos, nimic eroic”

Simone Biles a fost extrem de criticată pentru ultima sa decizie, iar unul dintre cei mai aprigi contestari este jurnalistul britanic Piers Morgan, care a atacat-o fără niciun fel de menajamente: „Nu văd nimic curajos, nimic eroic, nimic care să inspire într-un abandon. Când te consideri cea mai bună din istoria sportului nu poți renunța în momentul în care lucrurile devin mai grele sau când faci o greșeală. Sunt sigur că Simone Biles a realizat asta, pentru că este o mare campioană, iar marii campioni înțeleg”, a scris acesta în Daily Mail.

„Faci parte din echipa Statelor Unite ale Americii, reprezenți țara, sute de milioane de americani te urmăresc de acasă. Nu mai spun de sponsorii care plătesc sume uriașe pentru a te susține. Când abandonezi, îți lași colegele la greu. Nu ești la Jocurile Olimpice pentru a te distra”, și-a mai argumentat jurnalistul nemulțumirile.

ADVERTISEMENT

Simone Biles are nu mai puțin de patru medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016, la individual compus, săritori, sol și pe echipe, dar și un bronz la bârnă. La Tokyo 2020 a reușit să câștige medalia de argint pe echipe, chiar dacă s-a retras din competiție.

Larisa Iordache ar putea profita de „revolta” lui Simone Biles

Simone Biles era cea mai mare speranță a Statelor Unite ale Americii la o medalie. Deocamdată, gimnasta nu a luat o decizie cu privire la participarea în finalele pe aparate.

ADVERTISEMENT

Larisa Iordache ar putea profita de absența americanei, una dintre rivalele la o medalie în finala la bârnă. Românca este de asemenea marea speranță a României la o medalie, însă gimnasta și are mari probleme la gleznă. Chiar și așa a obținut cea de-a patra notă din concurs: 14,133 și visează în continuare la o medalie.

Sportiva a revenit după o pauză lungă fiind măcinată de accidentări și la fel ca Simone Biles a decis să se retragă din concursul de invididual compus pentru a se concentra în totalitate pe finala la bârnă.