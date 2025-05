Simone Inzaghi a pus ochii pe doi fotbaliști de la Barcelona: „Uluitor și formidabil, dar nu i-aș schimba pe ai mei pentru nimeni”

După un 3-3 spectaculos la Barcelona, Inter pentru a obține biletele la marea finală de la Munchen, iar unul dintre artizanii calificării a fost Simone Inzaghi.

Simone Inzaghi, reacție de campion după ce Inter a eliminat Barcelona

La scurt timp după încheierea meciului din manșa secundă a semifinalelor Champions League, tehnicianul formației italiene a avut numai cuvinte de laudă pentru jucătorii săi, dar a vorbit și de talentul uriaș al lui Lamine Yamal.

”Complimente și Barcelonei, am întâlnit o echipă cu adevărat puternică. A fost nevoie de un super Inter pentru calificare. Altfel nu aveam cum să ne calificăm, de aia sunt orgolios pentru că le sunt antrenor acestor băieți. Schimbările ne-au ajutat mult. Stadionul și spectatorii au fost fantastici.

Jucătorii au fost exemplari. Am avut multe probleme medicale, dar cu inima am depășit toate obstacolele. Am luptat cu armele noastre. Știam Barcelona și știam tot ce trebuia să facem, dar fără sacrificiile tuturor nu aveam cum să trecem. Merităm aceasta finală.

S-a vorbit de Yamal, am văzut un fotbalist fantastic, este un tânăr uluitor. Dar De Jong este și el formidabil. M-a impresionat, este mereu bine poziționat, pasează bine mingea. Dar chiar și așa, nu i-aș schimba pe ai mei pentru nimeni în lume”, a declarat Simone Inzaghi, conform .

Sommer, zidul din poarta Interului

Dacă antrenorul lui Inter a fost protagonistul din afara terenului care a pus la cale această calificare fantastică, pe gazon a fost un alt artizan. Este vorba de și a fost desemnat cel mai bun jucător al întâlnirii.

Paradele uluitoare pe care elvețianul din poarta lui Inter le-a avut la returul cu Barcelona că l-a criticat pe elvețian în trecut.

”S-ar putea să se facă o contestație că Inter a avut doi portari. Ceva a fost dubios. Nu ai cum să scoți mingile pe care le-a scos Sommer. Ok, te aștepți că dă Yamal, că aia e execuția lui, dar să aperi la nivelul la care a făcut-o Sommer și-a spălat toate, toate, toate păcatele. Mai mult din jumătate de calificare i se datorează”, a spus oficialul de la FCSB.