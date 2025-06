Simone Inzaghi, drastic după PSG – Inter 5-0! Viitorul antrenorului după finala Champions League pierdută e incert: „Nu e momentul potrivit să vorbesc despre asta”

Deși a avut un sezon bun cu Inter, Simone Inzaghi termină această stagiune fără niciun trofeu. Antrenorul lui Inter Milano nu a dorit să dea detalii despre viitorul său la echipă imediat după

Simone Inzaghi nu și-a comentat viitorul după PSG – Inter 5-0 în finala Champions League

Inter Milano a avut încă un sezon destul de bun cu Simone Inzaghi pe banca tehnică, însă când se trage linie, „nerazzurrii” nu au obținut niciun trofeu la finalul unei stagiuni în care au luptat până în ultima clipă pentru toate obiectivele.

Inter a pierdut Scudetto în fața lui Napoli, după ce a cedat conducerea clasamentului în ultimele etape. În Coppa Italia a suferit o înfrângere usturătoare cu 3-0, în semifinalele competiției, chiar împotriva rivalilor din oraș, AC Milan. UEFA Champions League era ultima posibilitate ca Inzaghi și echipa sa să poată ridica un trofeu în acest sezon, însă super-echipa lui Luis Enrique a spulberat orice vis al italienilor.

„Nu este momentul potrivit să vorbesc despre viitor. Am jucat 59 de meciuri în acest sezon, am ajuns în această finală, așa că este ciudat să vorbesc acum despre viitorul meu. Acești jucători merită credit, au dat tot ce au putut. Am avut multe probleme cu accidentările. Nu i-aș schimba pe acești jucători cu niciun altul.

„Știm că înfrângerile te pot face mai puternic. Această înfrângere doare mult, la fel ca și cea suferită la Istanbul. Au fost două meciuri foarte diferite. În această seară am fost mai obosiți decât PSG. Nu am fost proaspeți la mingea a doua. Am luptat pentru campionat până vinerea trecută, în timp ce ei l-au câștigat cu două luni înainte.

Au o calitate extraordinară, o echipă grozavă. Tehnic sunt mai puternici decât noi, știam asta, așa că trebuia să fim mai inteligenți. Dar nu am fost organizați și am meritat să pierdem. Aceasta este concluzia”, a spus Simone Inzaghi după finala pierdută cu 5-0.

Simone Inzaghi, atras cu o ofertă uriașă de Al-Hilal

Al-Hilal nu a reușit să-și apere titlul de campioană câștigat în sezonul trecut și l-a pierdut în fața celor de la Al-Ittihad, echipă unde evoluează fotbaliști cunoscuți precum Karim Benzema sau N’Golo Kante.

Presa arabă notează că formația din Riyadh i-ar pregăti un salariu de peste 20 de milioane de euro tehnicianului italian.