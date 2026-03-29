Jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter Milano este gata să revină sub comanda lui Simone Inzaghi. Ce decizie a luat antrenorul român

ADVERTISEMENT

Simone Inzaghi, predecesorul lui Cristi Chivu pe banca lui și actualul antrenor al celor de la Al-Hilal, plănuiește o mutare spectaculoasă în zona de mercato în această vară. Conform informațiilor apărute în presa italiană, tehnicianul grupării saudite a luat legătura cu Francesco Acerbi, experimentatul stoper în vârstă de 38 al „nerazzurrilor”, iar negocierile dintre agenții fotbalistului și oficialii clubului din Riad au început deja. Fundașul italian se află în ultimele luni de contract cu gruparea de pe Giuseppe Meazza și se pare că înțelegerea sa nu va fi prelungită.

Simone Inzaghi îl vrea pe Acerbi la Al-Hilal! Chivu pierde cel mai experimentat jucător din echipă

Cel care a făcut anunțul a fost jurnalistul italian Nicolo Schiara. Acesta a declarat faptul că Simone Inzaghi își dorește să reia colaborarea cu Acerbi începând din această vară, iar negocierile dintre clubul saudit și agenții jucătorului s-au pus deja în mișcare. De asemenea, Schiara a mai precizat faptul că Inter nu intenționează să se împotrivească transferului, chiar dacă îl va pierde gratis pe experimentatul fundaș.

ADVERTISEMENT

În cazul în care mutarea se va concretiza, va pierde cel mai experimentat jucător din actualul lot. În acest sezon, cu tehnicianul român pe banca tehnică, Acerbi a strâns până în momentul de față nu mai puțin de 21 de meciuri în toate competițiile, iar în marea majoritate dintre acestea a fost titular. Chiar și așa, vârsta înaintată a fotbalistului reprezintă principalul motiv pentru care contractul său cu Inter nu va fi prelungit, Chivu dorind să acorde mai multe șanse jucătorilor tineri.

Acerbi a traversat cea mai bună perioadă a carierei sub comanda lui Inzaghi

Francesco Acerbi a semnat cu Inter în vara lui 2022, pe când avea deja 34 de ani, moment în care Simone Inzaghi conducea banca tehnică a „nerazzurrilor”. În primul sezon (2022/2023), Acerbi a jucat la Inter sub formă de împrumut de la Lazio, însă ulterior a fost transferat definitiv de gruparea de pe Giuseppe Meazza, fiind un titular incontestabil. De asemenea, cea mai prolifică perioadă din cariera sa îndelungată s-a petrecut la Milano.

ADVERTISEMENT

Alături de Inter, Acerbi și-a trecut în CV un „scudetto” (2023/2024), o Coppa Italia (2022/2023), două Supercupe interne (2022, 2023) și două medalii de finalist în UEFA Champions League. Ambele finale au fost pierdute însă de Inter (0-1 cu Manchester City în sezonul 2022/2023, respectiv 0-5 cu PSG în stagiunea trecută).

ADVERTISEMENT

Palmaresul lui Acerbi este completat de alte trei trofee importante, două câștigate cu Lazio (o Cupă și o Supercupă ale Italiei) și unul cu „Squadra Azzurra” (Campionatul European din 2021). La echipa națională, experimentatul stoper și-a făcut debutul în 2014, iar de atunci și până în prezent, acesta a îmbrăcat tricoul primei reprezentative de 34 de ori.