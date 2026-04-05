Simone Inzaghi, înapoi în Italia? Antrenorul pe care Chivu l-a înlocuit la Inter a dat vestea

Se pregătește revenirea lui Simone Inzaghi în Italia? Fostul antrenor pe care Cristi Chivu l-a înlocuit la Inter a spus totul.
Mihai Dragomir
05.04.2026 | 17:00
Simone Inzaghi inapoi in Italia Antrenorul pe care Chivu la inlocuit la Inter a dat vestea
Cum a comentat Simone Inzaghi (50 de ani) posibilitatea de a prelua naționala Italiei. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Naționala Italiei a ratat pentru a 3-a oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial. Deținătoarea trofeului de la ediția din 2006 se află într-o adevărată criză, iar banca tehnică este acum o adevărată problemă. Întrebat dacă va reveni în țara natală, Simone Inzaghi (50 de ani) a spus totul. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat fostul antrenor al lui Inter.

Simone Inzaghi refuză posibilitatea de a prelua naționala Italiei

Italia nu se mai regăsește, ratând calificarea la Campionatul Mondial din vara acestui an după ce a pierdut barajul cu Bosnia la loviturile de departajare. „Squadra Azzurra” caută acum un nou selecționer, după ce Gennaro Gattuso și-a dat demisia. Unul dintre numele legate de posibila preluare a acestui rol a fost cel al lui Simone Inzaghi, actualul antrenor de la Al-Hilal. Tehnicianul în vârstă de 50 de ani a refuzat însă orice scenariu de acest gen, declarându-se fericit la echipa pe care o pregătește acum, deși fanii clubului au cerut schimbarea acestuia în urma ultimelor rezultate.

„Sunt flatat, dar sunt fericit aici și mai am încă un an de contract cu Al Hilal. În Arabia Saudită am găsit o situație fantastică din toate punctele de vedere. Mă dezamăgește cu adevărat că Italia nu va fi la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv. Sunt 100% italian, fratele meu a câștigat chiar și o Cupă Mondială. Sunt absolut sigur că fotbalul italian își va reveni foarte curând; îl urmăresc întotdeauna cu cea mai mare atenție. Acestea fiind spuse, am părăsit fotbalul italian din mai multe motive”, a spus Simone Inzaghi.

De ce a părăsit Simone Inzaghi Italia și cum a caracterizat perioada de la Inter, actuala echipă a lui Cristi Chivu

Ulterior, Simone Inzaghi a vorbit despre ce l-a împins să muncească în altă parte decât Italia. Tehnicianul a precizat doar că nu banii au fost cei care au contat. Cât despre Inter, fosta sa echipă, antrenorul a spus că s-a simțit satisfăcut în urma mandatului avut, însă extrem de stresat per total.

Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au...
Digi24.ro
Oamenii care își injectează grăsime din cadavre ca să „poată spune că au mers la sală”: Cum a apărut noua modă „zombi filler”

„Să plec pentru bani? Greșit. Să câștigi mult e plăcut, evident, dar alte considerații m-au împins aici. Din fericire, nu aveam nevoie de bani. Anii la Inter au fost foarte satisfăcători din punct de vedere profesional, dar și foarte stresanți”, a mai spus antrenorul italian, citat de tuttomercatoweb.com.

”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea...
Digisport.ro
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
  • 6 este numărul trofeelor câștigate de Simone Inzaghi cu Inter
  • 01.07.2021 – 04.06.2025 este perioada în care i-a antrenat pe „nerazzurri”
Play-off SuperLiga, live blog etapa 3. Rapid – U Cluj, derby de titlu!...
Fanatik
Play-off SuperLiga, live blog etapa 3. Rapid – U Cluj, derby de titlu! Absență de ultimă oră din lotul lui Gâlcă
Actrița din Baywatch a trecut peste relația cu Carlos Alcaraz. Cu cine se...
Fanatik
Actrița din Baywatch a trecut peste relația cu Carlos Alcaraz. Cu cine se iubește frumoasa Brooks Nader
Peluza Nord, reacție furibundă despre planul ministrului Radu Miruță ca CSA Steaua să...
Fanatik
Peluza Nord, reacție furibundă despre planul ministrului Radu Miruță ca CSA Steaua să promoveze. Dialog savuros Marian Aliuță – Gigi Mustață: “O să vândă Steaua de 3 ori, ca ăia de la Nordis”
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
