Simone Inzaghi, înapoi în Italia? Antrenorul pe care Chivu l-a înlocuit la Inter a dat vestea

Naționala Italiei a ratat pentru a 3-a oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial. Deținătoarea trofeului de la ediția din 2006 se află într-o adevărată criză, iar banca tehnică este acum o adevărată problemă. Întrebat dacă va reveni în țara natală, Simone Inzaghi (50 de ani) a spus totul. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat fostul antrenor al lui Inter.
Italia nu se mai regăsește, ratând calificarea la Campionatul Mondial din vara acestui an după ce a pierdut barajul cu Bosnia la loviturile de departajare. „Squadra Azzurra” caută acum un nou selecționer, după ce Gennaro Gattuso și-a dat demisia. Unul dintre numele legate de posibila preluare a acestui rol a fost cel al lui Simone Inzaghi, actualul antrenor de la Al-Hilal. Tehnicianul în vârstă de 50 de ani a refuzat însă orice scenariu de acest gen, declarându-se fericit la echipa pe care o pregătește acum, deși fanii clubului au cerut schimbarea acestuia în urma ultimelor rezultate.
„Sunt flatat, dar sunt fericit aici și mai am încă un an de contract cu Al Hilal. În Arabia Saudită am găsit o situație fantastică din toate punctele de vedere. Mă dezamăgește cu adevărat că Italia nu va fi la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv. Sunt 100% italian, fratele meu a câștigat chiar și o Cupă Mondială. Sunt absolut sigur că fotbalul italian își va reveni foarte curând; îl urmăresc întotdeauna cu cea mai mare atenție. Acestea fiind spuse, am părăsit fotbalul italian din mai multe motive”, a spus Simone Inzaghi.
Ulterior, Simone Inzaghi a vorbit despre ce l-a împins să muncească în altă parte decât Italia. Tehnicianul a precizat doar că nu banii au fost cei care au contat. Cât despre Inter, fosta sa echipă, antrenorul a spus că s-a simțit satisfăcut în urma mandatului avut, însă extrem de stresat per total.
„Să plec pentru bani? Greșit. Să câștigi mult e plăcut, evident, dar alte considerații m-au împins aici. Din fericire, nu aveam nevoie de bani. Anii la Inter au fost foarte satisfăcători din punct de vedere profesional, dar și foarte stresanți”, a mai spus antrenorul italian, citat de tuttomercatoweb.com.