Simone Inzaghi, înapoi în Italia? Antrenorul pe care Chivu l-a înlocuit la Inter a dat vestea

Naționala Italiei a ratat pentru a 3-a oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial. Deținătoarea trofeului de la ediția din 2006 se află într-o adevărată criză, iar banca tehnică este acum o adevărată problemă. Întrebat dacă va reveni în țara natală, Simone Inzaghi (50 de ani) a spus totul. Vezi pe Fanatik.ro ce a declarat fostul antrenor al lui Inter.

Simone Inzaghi refuză posibilitatea de a prelua naționala Italiei

Italia nu se mai regăsește, la loviturile de departajare. „Squadra Azzurra” caută acum un nou selecționer, după ce Unul dintre numele legate de posibila preluare a acestui rol a fost cel al lui Simone Inzaghi, actualul antrenor de la Al-Hilal. Tehnicianul în vârstă de 50 de ani a refuzat însă orice scenariu de acest gen, declarându-se fericit la echipa pe care o pregătește acum, deși

„Sunt flatat, dar sunt fericit aici și mai am încă un an de contract cu Al Hilal. În Arabia Saudită am găsit o situație fantastică din toate punctele de vedere. Mă dezamăgește cu adevărat că Italia nu va fi la Cupa Mondială pentru a treia oară consecutiv. Sunt 100% italian, fratele meu a câștigat chiar și o Cupă Mondială. Sunt absolut sigur că fotbalul italian își va reveni foarte curând; îl urmăresc întotdeauna cu cea mai mare atenție. Acestea fiind spuse, am părăsit fotbalul italian din mai multe motive”, a spus Simone Inzaghi.

De ce a părăsit Simone Inzaghi Italia și cum a caracterizat perioada de la Inter, actuala echipă a lui Cristi Chivu

Ulterior, Simone Inzaghi a vorbit despre ce l-a împins să muncească în altă parte decât Italia. Tehnicianul a precizat doar că nu banii au fost cei care au contat. Cât despre Inter, fosta sa echipă, antrenorul a spus că s-a simțit satisfăcut în urma mandatului avut, însă extrem de stresat per total.

„Să plec pentru bani? Greșit. Să câștigi mult e plăcut, evident, dar alte considerații m-au împins aici. Din fericire, nu aveam nevoie de bani. Anii la Inter au fost foarte satisfăcători din punct de vedere profesional, dar și foarte stresanți”, a mai spus antrenorul italian, citat de .

