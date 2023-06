Simone Inzaghi, mesaj special pentru jucători înainte de finala Champions League. Lautaro Martinez: „Senzație similară cu cea din finala Cupei Mondiale”

Simone Inzaghi și jucătorii lui Inter au vorbit despre . La conferința de presă premergătoare partidei directe, Simone Inzaghi, antrenorul „nerazzurrilor”, a lăudat-o pe echipa lui Pep Guardiola.

Simona Inzaghi, laude pentru Manchester City înainte de finala Champions League: „Cea mai puternică echipă din lume”

la adresa lui Manchester City în urma parcursului impresionant al britanicilor în acest sezon. Totuși, antrenorul italian consideră că echipa sa are șanse în partida de pe Ataturk Stadium din Istanbul.

„Știm ce meci vom avea de jucat. Manchester City este cea mai puternică echipă din lume, au demonstrat-o chiar și în puținele înfrângeri pe care le-au avut. Cu toate acestea, ne cunoaștem drumul, suntem mândri să fim aici și vom face tot posibilul să fim cât mai concentrați, limitând greșelile pentru că ne confruntăm cu o echipă foarte puternică.

Mâine va fi al 57-lea joc al sezonului pentru noi. Un drum foarte lung în care am avut momente grele și am înfruntat înfrângeri meritate și nemeritate. Am pierdut jucători importanți, dar băieții s-au adunat cu toții și cu un angajament nebun am ajuns la Istanbul.

În ultima perioadă am avut puțin timp să ne gândim la ce am făcut pentru că a trebuit să înfruntăm finala Coppa Italia și să ne calificăm în Liga Campionilor. Suntem foarte concentrați pe lupta centimetru cu centimetru împotriva unui adversar foarte puternic”, a declarat Simone Inzaghi, la conferința de presă.

Simone Inzaghi, despre metoda de a-l opri pe Erling Haaland: „Avem ceva pregătit”

Erling Haaland a impresionat în acest sezon după ce a doborât numeroase recorduri în tricoul lui Manchester City. Simone Inzaghi este conștient de pericolul pe care atacantul norvegian îl poate provoca la poarta lui Inter și a mărturisit care este soluția pentru a-l bloca.

„Cunoaștem puterea lui City și a lui Haaland. Avem ceva pregătit, dar toți jucătorii lui Inter vor trebui să se apere… și vor trebui să-l limiteze pe el și pe toată echipa”, a declarat Simone Inzaghi, care a vorbit ulterior despre strategia pe care o va folosi dacă finala va ajunge la loviturile de departajare.

„Întotdeauna le-am testat (n.r. penalty-urile) pe tot parcursul anului, le vom testa din nou astăzi. Apărarea lui City este lentă? Este o apărare solidă, în Liga Campionilor au cedat foarte puțin. În ultimul timp construiesc într-un fel și se apără diferit. Dar vom încerca să ne facem jocul în finală”, au fost cuvintele lui Simone Inzaghi.

Jucătorii lui Inter, motivați înainte de finala cu Manchester City: „Sunt foarte încrezător”

Primul care a luat cuvântul la conferința de presă a fost Hakan Calhanoglu. Internaționalul turc își va prelungi contractul cu Inter după finala Champions League. „Ne-am îmbunătățit în multe lucruri, chiar și mental. Am jucat multe finale.

Mâine va fi un meci complex, dar vom da tot ce putem. Suntem deja pregătiți psihic, chiar și să suferim în câteva minute. Ne punem inima în domeniu. Sunt foarte încrezător”, a declarat Hakan Calhanoglu.

Totodată, Lautaro Martinez, atacantul „nerazzurrilor”, descrie sentimentul finalei Champions League ca fiind similar cu emoțiile din finala Cupei Mondiale. Fotbalistul a câștigat trofeul Cupei Mondiale cu Argentina la finalul anului trecut împotriva Franței.

„Senzația este similară cu cea din finala Cupei Mondiale”

„Senzația este similară cu cea din finala Cupei Mondiale. Sunt cele mai importante două finale pentru un jucător. Acum lipsește ultimul pas, trebuie să fim pregătiți pentru această cursă importantă pentru toti oamenii lui Inter”, a mărturisit Lautaro Martinez.

Steven Zhang, patronul celor de la Inter, a anunțat o primă de 10 milioane de euro, dacă „nerazzurrii” vor câștiga trofeul Champions League. Formația din Serie A și-a asigurat un cec în valoare de 15 milioane de euro pentru prezența în finala de la Istanbul.

Marea câștigătoare a Ligii Campionilor va fi recompensată în plus cu alte 4,5 milioane de euro. „Ajungem la această finală într-un moment bun psihic și fizic, ultima perioadă a sezonului o dovedește, știm că va fi un meci greu împotriva echipei care probabil este cea mai puternică din lume în acest moment.

Dar și noi am trecut un drum important pentru a ajunge aici. Suntem conștienți de calitățile noastre pe care va trebui să le punem pe teren pentru a încerca să punem City în dificultate”, a încheiat Matteo Darmian, fotbalistul lui Inter.