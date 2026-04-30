Simone Inzaghi, vrăjit de Cristi Chivu! Ce spune italianul despre antrenorul care i-a luat locul la Inter: „Meritul îi aparține și lui”

Cristi Chivu (45 de ani) a fost un pariu al celor de la Inter Milano, care s-a dovedit a fi câștigător. Chiar dacă în Champions League a dezamăgit și „nerazzurri” au fost eliminați surprinzător de norvegienii de la Bodo/Glimt, pe plan intern echipa românului merge perfect. Simone Inzaghi (50 de ani) îl apreciază enorm pe român pentru ceea ce a reușit și pentru modul în care lucrează.

Ce spune Simone Inzaghi despre numirea lui Cristi Chivu pe banca lui Inter Milano

Simone Inzaghi a fost la un pas de toate trofeele de anul trecut, însă la sfârșitul sezonului nu a obținut niciunul pentru Inter și s-a despărțit de formația milaneză la finalul stagiunii. În acest moment, el antrenează în Arabia Saudită la Al-Hilal, însă continuă să aibă un regret asupra sezonului trecut.

Inzaghi a pierdut Scudetto-ul în ultimele meciuri, și din Coppa Italia a fost eliminat de rivala AC Milan chiar în semifinale. Cristi Chivu se află într-un punct asemănător pe plan intern, însă are toate șansele să-și ducă obiectivele până la capăt. În Serie A, Inter mai are nevoie de o singură victorie pentru a deveni matematic campioană, iar în finala Coppa Italia va întâlni Lazio: „Au fost foarte buni în acest sezon. Să câștigi nu este niciodată ușor, iar meritul îi aparține și lui Chivu.

Cunoșteam grupul și nu aveam îndoieli asupra capacităților jucătorilor, dar și alegerea de a miza pe Cristian Chivu a fost una foarte inspirată, iar eu știam asta, pentru că îl văzusem lucrând. Acum este normal ca Inter să sărbătorească, pentru că va câștiga campionatul în curând, iar apoi să încerce să câștige și finala din Coppa Italia”, a declarat Simone Inzaghi, într-un interviu pentru

Simone Inzaghi a comentat discuțiile privind arbitrajul din Italia

În Italia s-a deschis o anchetă pentru fraudă, care îi are ca subiecți principali pe Gianluca Rocchi, cel care desemnează brigăzile de arbitri din primele două divizii, și Marco Gervasoni, șeful VAR. Primul dintre ei este acuzat că ar fi delegat arbitri care să influențeze partidele în care a jucat Inter, însă pe Simone Inzaghi aceste lucruri îl fac să râdă. la fel cum a pățit Juventus în scandalul „Calciopoli”.

„M-au șocat aceste știri. Inter a pierdut multe puncte sezonul trecut din cauza erorilor de arbitraj. Campionatul, Supercupa… Este surprinzător să fim implicați într-o poveste în care am fost penalizați, nu favorizați. Cum se poate crede într-un astfel de complot? Pentru noi a fost un sezon nefericit. Am avut mereu un mare respect pentru munca arbitrilor și nu vreau să vorbesc despre Napoli, care a câștigat pe merit titlul, dar rămâne senzația că ni s-a luat ceva.

Nu acuz pe nimeni și nu pun la îndoială buna credință. Să spunem că nu am avut noroc, totul a mers împotriva noastră, chiar dacă avem și noi partea noastră de vină. Rămâne un regret care nu va trece. Să pierzi titlul de campioană la un singur punct diferență este foarte dureros”, a mai explicat Simone Inzaghi.