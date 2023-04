Simone Scuffet, fără cuvinte după Sepsi – CFR Cluj 3-0: „E o lecție pentru noi”

Portarul italian consideră că eliminarea dureroasă din competiție este o lecție pe care el alături de coechipierii săi trebuie să o învețe, pentru a nu o mai repeta niciodată. Acesta a vorbit și despre lupta la titlu, spunând că toată lumea trebuie să fie concentrată pe ultimele cinci meciuri.

Simone Scuffet, resemnat după Sepsi – CFR Cluj

Simone Scuffet a fost resemnat după eliminarea suferită de din semifinalele Cupei României Betano, partidă în care a avut mai multe parade bune și în care a apărat două penalty-uri:

„Nu prea am multe de spus. Ei au meritat să câștige, și-au creat ocazii. Noi trebuie să ne amintim ce echipă suntem, iar azi nu am fost acea echipă.

Cred că în meciul cu Farul nu am jucat rău, am fi meritat mai mult, dar azi am jucat rău. Nu îmi explic de ce. Va fi o lecție pentru noi și nu va mai trebui să se întâmple”.

„Cel mai important pentru noi este să ne focusăm pe ceea ce va urma. Toată lumea a făcut greșeli în acest meci. Trebuie să credem că putem câștiga orice meci”, a mai spus Simone Scuffet, la finalul meciului.

„CFR e o echipă bună, dar le lipsesc mulți jucători!”

la finalul meciului și a vorbit despre victoria echipei sale, dar și despre adversari, pe care i-a lăudat: „Ne bucurăm că am reușit din nou să ne calificăm în finală.

Era un obiectiv și sperăm să păstrăm Cupa aici. CFR a demonstrat că e o echipă bună, dar noi am dat o replică bună și cred că ne-a ajutat și acel cartonaș roșu.

Ne-am creat ocazii, am ratat mult, dar cred că am făcut un meci bun și sunt bucuros că am ajuns din nou în finală. Îmi pare rău că am ratat și eu și Matei, dar mă bucur că am marcat trei goluri”.

„Nu contează, este o finală, nu există o favorită. Farul e o echipă bună, dar vom trata meciul cum am tratat toate meciurile.

Chiar dacă am pierdut patru meciuri din cinci, eu cred că am făcut un play-off bun, am pierdut la limită. Sperăm să facem un joc bun și să câștigăm. Nu vreau să vorbesc despre altă echipă. CFR e o echipă valoroasă, dar le lipsesc mulți jucători”, a mai spus Marius Ștefănescu.