Simone Tempestini a terminat doar pe 42 în Harghita din cauza unor probleme tehnice, dar la finalul acestei săptămâni este gata să își continue seria de victorii în Raliul Argeșului, competiție care va avea majoritatea probelor de concurs pe traseul Vidraru – Transfăgărășan.

Simone Tempestini, gata să își ia revanșa pe Transfăgărășan: „Am nevoie de victorie!”

ca primul român învingător într-o etapă continentală, Tempestini a trăit cu emoții startul sezonului intern. Acum, are nevoie obligatorie de o victorie în Argeș pentru a putea fi în cărți pentru un nou record absolut, să îl depășească la titluri pe legendarul Titi Aur.

ADVERTISEMENT

Alături de copilotul său Sergiu Itu, acesta va pilota modelul Porsche 997 GT3 RGT, același care i-a adus o victorie categorică anul trecut, când s-a și impus pe 6 dintre cele 9 probe speciale, inclusiv pe cele mai dificile, de pe Vidraru.

Echipajul de la Napoca Rally Academy va avea și de această dată o concurență masivă, un total de 66 de echipaje fiind înscrise la startul competiției. În plus, 13 modele de mașini cu configurație Rally2 de ultimă generație se vor afla pe traseu.

ADVERTISEMENT

Vara începe cu o etapă europeană pentru Tempestini și Itu!

„Îmi place concurență și mă motivează. Și anul trecut am început cu stângul în Harghita, iar apoi am câștigat titlul, așa că sunt relaxat. În plus, ne dorim ca anul acesta toată motivația să o ducem spre Campionatul European, unde vrem să reușim o performanță unică. Raliul Argeșului e unul dintre cele mai competitive, mai ales partea de Transfărăgășan și abia așteptăm să luăm startul”, a spus Tempestini.

În luna iunie, Tempestini și Itu vor concura în etapa europeană din Suedia, acolo unde au ca obiectiv să revină în fruntea clasamentului provizoriu, poziție pierduă din cauza neparticipării la etapa din Insulele Canare.

ADVERTISEMENT

La etapa care are sediul la Pitești este înscris și colegul său de la Napoca Rally Academy, , grație bursei primite după câștigarea titlului de juniori în European. Cu sora sa Francesca în dreapta, Maior a terminat pe 3 în Harghita și vrea ca și anul acesta să obțină un rezultat excelent în Argeș.

„La fel ca Simone, avem o dublă misiune anul acesta. Nu vrem doar să performăm pe plan intern, ci ne dorim din tot sufletul să reușim și în Mondial. Avem deja un loc 3 acolo, iar aici ne dorim să ne păstrăm ritmul foarte bun. Și în Argeș vom merge la fel de tare ca în Mondial, nu vom apăsa mai ușor pedala de accelerație (n.r. râde)”, a spus Maior.

ADVERTISEMENT

Raliul Argeșului va debuta joi seară cu startul festiv și se va încheia sâmbătă seară. Din cele 8 probe speciale, 6 se vor desfășura pe probleme Vidraru și Transăfăgărășan, având în total aproximativ 120 de kilometri.