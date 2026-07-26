Simone Tempestini, oprit de Poliţie în Raliul Poloniei şi sancţionat de organizatori. Incident incredibil

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Simone Tempestini (31 de ani), campion național absolut al României, participă în acest week-end la Raliul Poloniei. Pilotul român de origine italiană ocupa locul 8 după primele două zile de competiție și lupta pentru o poziție în top 5, însă totul s-a năruit dintr-un motiv uluitor: acesta a întârziat la o probă specială după ce a fost oprit de Poliție și a primit o penalizare dură.

Simone Tempestini, oprit de Poliție în timpul Raliului Poloniei. Pilotul român a fost sancționat

Simone Tempestini se afla pe locul al optulea, sâmbătă, după primele două zile din Raliul Poloniei, etapa a patra a Campionatului European de Raliuri (ERC). Duminică, în timp ce se afla pe drum spre proba specială cu numărul 9, pilotul a fost oprit de Poliție pentru un control al documentelor. Verificarea nu a relevat vreo problemă, iar pilotul român nu a fost sancționat de autorități, însă oprirea neașteptată l-a afectat dur în competiție.

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Tempestini a sosit cu o întârziere de 12 minute la proba specială, iar organizatorii i-au aplicat o penalizare de 2 minute, pedeapsă extrem de dură în contextul în care diferența dintre și sportivii aflați în top 5 era de doar câteva secunde. Campionul României a terminat proba pe locul 15, iar după aplicarea sancțiunii a căzut pe locul 20 în clasamentul general.

Simone Tempestini a depus contestație după incidentul incredibil

și echipa sa au depus o contestație după cele întâmplate, sancțiunea fiind una foarte dificil de acceptat în contextul în care pilotul român a intârziat exclusiv din cauza autorităților, fără să încalce vreo altă regulă. Momentan, după proba specială cu numărul 12, acesta ocupă locul 18, conform , cu un timp de 1:18:54.5. Fără penalizarea de 2 minute, Tempestini ar ocupa poziția a 8-a.

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Raliul Poloniei este a patra etapă a sezonului din European Rally Championship (ERC), după cele din Andalusia (Spania), Suedia și Roma (Italia). Următoarea rundă va avea loc în Cehia, la Zlin, în perioada 14-16 august, iar etapa a 6-a va avea loc în Țara Galilor, între 4 și 6 septembrie. Sezonul se va încheia în orașul portughez Fafe, din regiunea Braga, în perioada 23-25 octombrie.