Simona Halep, prima reacție după ce a primit un wild card la Australian Open: „Sunt foarte recunoscătoare”

Simona Halep a primit o veste uriașă în dimineața zilei de 18 decembrie. Fostul loc 1 mondial va reveni la un Grand Slam după o perioadă lungă. Sportiva noastră a primit un wild card de la organizatorii turneului Australian Open.

Simona Halep revine la Australian Open! Prima reacție a sportivei

După ce a revenit în circuitul mondial, Simonei nu i s-a acordat niciun wild card la turneele de Grand Slam. Ea a primit câteva invitații la turnee de 1000 și 250 de puncte,

Ea nu va juca direct pe tabloul principal. Wildcardul primit este pentru calificări. Astfel, Simona va trebui să câștige 3 meciuri pentru a se califica.

Dublă câștigătoare de Grand Slam, Halep a oferit o primă reacție după aflarea veștii că va participa la Australian Open. Ea s-a declarat foarte fericită că va avea din nou șansa să joace la Melbourne, acolo unde, acum câțiva ani, ajungea până în marea finală.

„Gândul de a reveni în Australia după trei ani este extrem de emoționant și sunt foarte recunoscătoare organizatorilor turneului pentru șansa acordată. Am muncit din greu pentru a mă pregăti de noul sezon.

Australian Open mi-a oferit unele dintre cele mai frumoase momente din carieră, așa că abia aștept să revin la Melbourne și să joc în fața fanilor australieni”, a declarat Simona Halep, așa cum se arată pe site-ul celor de la .

Simona Halep nu e singura româncă care va evolua în calificări la Australian Open. Ana Bogdan, Anca Todoni, Elena-Gabriela Ruse și Miriam Bulgaru au și ele de jucat 3 tururi pentru a prinde un loc pe tabloul principal.

„După ce am fost suspendată, am văzut că nu am niciun punct”

, dar și despre felul în care a revenit pe terenul de tenis. Campioana a recunoscut că au fost momente complicate, însă a reușit să treacă peste.

„După ce am fost suspendată, am văzut că nu am niciun punct. Nu aveam puncte de apărat. Adică, ce faci după ce ai fost numărul 1 și nu ai nimic de apărat, nu ai nimic? Și atunci ai o senzație de frustrare.

Am încercat să îmi adun energia și să continui. Nu mă așteptam ca revenirea să fie atât de grea, însă, așa cum am spus, am învățat foarte multe și mi-am dat seama că sunt puternică, am răbdare și mă pot adapta”, spunea Halep într-un interviu pentru Telegraph Sport.