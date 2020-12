Simulare de incendiu fără știrea personalului. Motivația managerului de la Boli Infecțioase Iași

Dr. Florin Roșu, managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași a pus personalul de la ATI în fața unei simulări de incendiu neanunțate pentru a testa reacția acestora.

Săptămâna trecută, în noaptea de joi spre vineri, Florin Roșu, a sunat la 112 anunțând miros de fum în zona Terapiei Intensive de la Spitalul mobil de la Lețcani și solicitând intervenția pompierilor.

Apoi a anunțat personalul medical, care a inițiat imediat protocolul de incendiu, pregătind evacuarea pacienților.

Care a fost scopul acestui exercițiu

Florin Roșu a explicat pentru Libertatea că a dorit să verifice nivelul de pregătire al cadrelor medicale într-un astfel de caz și timpul de răspuns al pompierilor.

„Știu că pompierii sunt profesioniști, voiam să aflu timpul lor de reacție, cât le ia să ajungă pe timp de noapte până la Spitalul de Lețcani, dacă, Doamne ferește, avem un incendiu. Nu am anunțat nici personalul, am mers la spital și le-am spus că simt miros de fum, astfel că au început acțiunea. Am făcut această simulare să vedem în cât timp putem să evacuăm pacienții, am făcut circuitele de așa natură încât să fie un acces facil atât la admisie, cât și la externare”, a explicat dr. Florin Roșu, noul manager al spitalului, urmare a condamnării definitive la închisoare cu suspendare primită de fostul manager dr. Carmen Dorobăț.

Dr. Roșu a oprit simularea în momentul în care personalul, urmând protocolul, se pregătea să scoată pacienții în curtea spitalului.

Timpul de răspuns al pompierilor a fost de 12 minute, Spitalul Mobil de la Lețcani aflându-se la peste 20 de kilometri de Iași.

„Am vrut să văd cum se echipează, să le văd calmul din ochi, trebuiau să fie stăpâni pe situație și au fost. Am mai făcut și înainte de pandemie exerciții, chiar înainte de primele cazuri din România. În februarie, spre exemplu, am admis la terapie intensivă o pacientă care avea gripă și le-am spus celor de gardă că, de fapt, este un pacient COVID. Am vrut să văd dacă și cum respectă protocoalele pentru care erau instruiți. Și eu, și ei avem ceva de învățat din astfel de simulări, este important. Pe hârtie poți să treci câte recomandări vrei, dar când lucrezi efectiv e cu totul altceva”, a mai spus dr. Florin Roșu.

Managerul a admis că, deși timpul de intervenție este „unul extraordinar de rapid”, cea mai importantă în cazul unui incendiu într-o zonă bogată în oxigen este reacția personalului medical.

