Simulare Evaluare Națională 2022 a ajuns la proba de matematică, acolo unde subiectele au fost mereu așteptate cu sufletul la gură de toți elevii. Copiii vor vedea în acest fel și pe unde se află cu materia în așteptarea examenului principal al verii.

Simulare Evaluare Națională 2022. Subiecte la matematică

Vă readucem aminte că simulările pentru elevii de clasa a VIII-a vor avea loc în perioada 4- 6 aprilie 2022. Au început cu proba la limba română.

Potrivit , la Simularea Evaluării Naționale 2022, toate probele au oră oficială de start, 09:00, însă elevii vor putea intra în săli până la ora 08:30, nici clipă mai târziu de atât.

Dacă ne raportăm la timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de două ore, indiferent de probă. Astfel, elevii de clasa a VIII-a au la dispoziție 120 de minute ca să rezolve subiectele de matematică din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor.

Model subiecte simulare Evaluare Națională 2022 la matematică

Un detaliu aparte este reprezentat de faptul că rezultatele simulărilor sunt discutate individual cu elevii. Acest lucru se poate întâmpla prin dezbateri la nivelul clasei, dar și în ședințe cu părinții sau în consiliul profesoral.

Se întâmplă lucrul acesta pentru a căuta împreună măsuri de îmbunătățire a performanțelor școlare.

Dacă vorbim despre noile modele de subiecte pentru simularea la Evaluarea Națională 2022 la proba de matematică atunci trebuie să știți că acestea au fost deja postat pe site-ul oficial al Ministerului Educației. Le puteți găsi accesând linkul .

Calendar simulare Evaluare Națională 2022

Există și un calendar pus la punct pentru simularea Evaluării Naționale, un examen care se desfășoară în condiții mult diferite față de ceea ce s-a petrecut în ultimii ani de zile. Din nefericire, pandemia de coronavirus a lovit serios în sistemul de învățământ.

Elevii au fost nevoiți să petreacă mult timp în online și mulți dintre ei s-au plâns că au avut nevoie de meditații pentru a rămâne la zi cu materia.

Subiectele pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a la disciplina matematică se realizează în conformitate cu programa de examen aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3237/2021.

FANATIK îți prezinte zilele examenelor, zile în care elevii, dar și părinții vor avea emoții serioase

4 aprilie 2022: Simulare proba Limba şi literatura română

5 aprilie 2022: Simulare proba Matematică

6 aprilie 2022: Simulare proba Limba maternă

14 aprilie 2022: Afișarea rezultatelor (se comunică elevilor)

Reguli pentru simulare Evaluarea Națională 2021, examenul la matematică

Așa cum am am mai spus, timpul destinat elaborării unei lucrări scrise pentru fiecare dintre probele Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a este de două ore. Pentru pentru absolvenții clasei a VIII-a subiectele sunt redactate sub forma unei broșuri care se tipărește față-verso.

La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.

Numerotarea paginilor se realizează de către profesorul asistent la predarea lucrării de către elev. Pe prima pagină a broșurii se completează numărul total de pagini primite de la elev. Spațiile rămase libere/necompletate se barează/marchează cu litera Z.

La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură și completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.

La proba de matematică este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.

Calendar complet pentru Evaluare Națională 2022

Se cunoaște deja și calendarul complet pentru examenul principal, cel de Evaluare Națională 2022.