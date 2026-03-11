Simulările la examenele naționale, în pericol. Profesorii care nu vor să participe se plâng că sunt amenințați cu sancțiuni. „Avem o responsabilitate față de copii”

ADVERTISEMENT

Sindicatele din educație trag un semnal de alarmă și atenționează faptul că profesorii aleg să boicoteze simulările la examenele naționale. Peste 50% dintre cadrele didactice și-au exprimat dorința de a nu participa la simulări. FANATIK a discutat cu liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Marius Nistor. Cum răspunde criticilor care spun că elevii sunt cei mai afectați de aceste acțiuni.

Profesorii amenință că vor boicota simulările la Evaluarea Națională și Bacalaureat

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE „Spiru Haret”) au anunțat că s-a finalizat referendumul privind neparticiparea la simulările examenelor naționale. În acest context, sindicaliștii vin cu date centralizate și anunță că peste 73.000 de angajați, majoritatea cadre didactice, din învățământul preuniversitar și-au exprimat, prin semnătură, dorința de a nu participa la aceste simulări.

„De asemenea, peste 40.000 de semnatari (aproximativ 28% din totalul membrilor de sindicat, cadre didactice) au optat pentru grevă în perioada simulărilor. Aceste cifre reflectă un nivel ridicat de nemulțumire în rândul angajaților din sistemul de învățământ.

Ca organizații sindicale, respectăm și susținem decizia fiecărui coleg în parte: atât opțiunea celor care au decis să tragă un semnal de alarmă prin neparticipare, cât și a colegilor care au ales să se implice în organizarea simulărilor. Unitatea noastră se bazează pe democrație, iar dreptul de a alege o formă de protest sau de a-și desfășura activitatea conform propriilor convingeri este garantat”, se arată în anunțul sindicatelor.

Profesorii, amenințați de inspectorate și directori cu sancțiuni

Sindicatele mai anunță faptul că în unitățile de învățământ în care majoritari sunt profesorii care au optat pentru neparticiparea la simulări, „inspectoratele școlare recurg la practici abuzive pentru a „forța” organizarea acestora”. În acest context, FANATIK a luat legătura cu Marius Nistor, liderul FSLI. Acesta a confirmat faptul că acele cadre didactice sunt amenințate cu sancțiuni.

„Sunt amenințați cu sancționare de unii directori, nu de către toți. Se duce o politică de intimidare din partea inspectoratelor școlare, care fac presiune asupra directorilor, asupra profesorilor, să intre în aceste comisii de simulare a examenelor de Evaluare Națională și Bacalaureat.

Asta ar fi una dintre practicile care sunt puse în aplicare de către decidenții din sistemul de învățământ preuniversitar, încercând să creeze o impresie de aparentă normalitate în desfășurarea acestor activități. Numai de normalitate nu putem vorbi în momentul de față. În situația în care vor fi sute de școli în care nu se vor organiza simulările, este clar că este o problemă în sistem. Că oamenii sunt nemulțumiți”, a declarat Marius Nistor.

În același timp, liderul sindical transmite un mesaj și susține ca liderii din educație să nu mizeze pe faptul că aceste sunt doar amenințări, deoarece se poate ajunge chiar la o grevă generală. De asemenea, acesta subliniază faptul că pe nu există obligația de a participa la aceste simulări.

Întrebat despre ce tip de sancțiuni ar fi vorba, Marius Nistor susține că se va constitui, cu siguranță, o comisie în acest sens, în instituțiile de învățământ, însă nu i se pare normal ca să fie pedepsiți.

„Și eu sunt foarte curios cum anume s-ar putea proceda într-o școală unde, de exemplu, din 60 de profesori, 40 vor fi de acord cu boicotarea simulării și nu vor participa la simulare și 20 sunt pentru. Trebuie să constituie o comisie de cercetare care să-i sancționeze pe cei 40. Va face cineva lucrul acesta? Colegii care nu participă vor merge chiar atât de departe încât să facă parte dintr-o comisie care să-i sancționeze pe cei care au avut curajul să exprime o stare de nemulțumire reală a sistemului de învățământ?

Îi sancționăm pe cei care se bat pentru ce? Pentru respectarea legii? Pentru un statut corect al corpului profesoral? Pentru eliminarea măsurilor de austeritate din sistemul educațional? Îi sancționăm exact pe colegii noștri? Mă îndoiesc”, a mai declarat Marius Nistor pentru FANATIK.

Cum răspunde liderul sindical la criticile care îi implică pe elevi

Pe de altă parte, există și persoane care critică aceste acțiuni ale sindicaliștilor și îi critică și pe profesorii care boicotează simulările, susținând faptul că elevii sunt doar victime colaterale și că au de suferit din urma protestelor. În acest context, liderul FSLI susține că totul se întâmplă în timpul simulărilor și nu evaluărilor propriu-zise. De asemenea, acesta subliniază faptul că și elevii au fost victimele austerității.

„Dacă s-ar fi declanșat grevă generală direct în perioada în care au loc examenele respective, poate că aș fi putut înțelege criticile respective. Dar atâta vreme când declanșăm aceste acțiuni atunci când au loc simulări, care nu sunt atât de relevante pentru elevi, să vină să critice în momentul de față, este totuși prea mult. Înseamnă că, de regulă, critică cei care și-ar dori ca protestele să aibă loc eventual sâmbăta și duminica și dacă se poate într-o perioadă de concedii când toți decidenții sunt plecați.

Haide să fim raționali și rezonabili, până la urmă este dreptul constituțional al fiecărui salariat din România să protesteze. Și noi exercităm acest drept în interesul copiilor. Că unii ne vorbeau de responsabilitate. Avem o responsabilitate față de copii, dar vin și îi întreb pe cei care au decis să taie bursele elevilor, pe cei care subfinanțează sistemul de învățământ, pe cei care au aplicat măsuri de austeritate în educație: Au dat dovadă de responsabilitate?”, a mai afirmat Marius Nistor.

A existat dialog cu actualul ministru al educației?

Întrebat dacă a existat, până acum, sau dacă a fost programată o discuție cu actualul ministru al educației, Mihai Dimian, liderul FSLI, Marius Nistor, a afirmat că nu s-a încercat nici măcar să se ia legătura cu sindicatele în acest sens.

„Este obligația domniei sale. Dacă este interesat de colegi, dacă este interesat să rezolve o situație tensionată din sistem, domnia sa ar fi trebuit să organizeze această întâlnire cu liderii organizațiilor reprezentative din învățământul preuniversitar și universitar. Ori noi n-am constatat acest lucru”, a conchis Marius Nistor.

Ministrul educației a reacționat cu privire la boicot

Ministrul educației, Mihai Dimian, a declarat, pentru agerpres.ro, că peste 90% dintre școli și-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea pentru Evaluarea Națională, au anunțat inspectoratele școlare. De asemenea, în ceea ce privește profesorii evaluatori, numărul acestora era de peste 7.100 marți dimineață, adică se poate asigura evaluarea lucrărilor copiilor deja înscriși. În același timp, Mihai Dimian susține că respectă dreptul cadrelor didactice de a-și exprima nemulțumirile și este deschis dialogului cu reprezentanții federațiilor sindicale, dar și direct cu profesorii sau elevii și studenții.

„Simularea examenelor naționale reprezintă un exercițiu valoros pentru copii și le mulțumesc tuturor celor ce și-au exprimat interesul și disponibilitatea de a participa la aceste activități. Ministerul Educației și Cercetării desfășoară în această perioadă activitățile pentru care are o responsabilitate în acest sens – acelea prin care asigură cadrul pentru ca aceste simulări să se poată desfășura acolo unde școlile își exprimă disponibilitatea de a organiza. Din informațiile primite până în acest moment de la inspectorate, peste 90% dintre școli și-au manifestat disponibilitatea de a organiza simularea evaluării naționale. Invităm reprezentanții școlilor care nu s-au înscris încă și doresc să o facă să informeze inspectoratele în acest sens până joi, 12 martie, inclusiv”, a afirmat ministrul, conform sursei menționate.