Sport

„Sincer, mă bucur că a venit la FCSB”. Victor Angelescu surprinde după mutarea reușită de Gigi Becali

Ce înseamnă pentru rivale venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Înainte de reluarea SuperLigii, Victor Angelescu a comentat mutarea reușită de Gigi Becali.
Răzvan Rădulescu
08.10.2026 | 07:57
Sincer ma bucur ca a venit la FCSB Victor Angelescu surprinde dupa mutarea reusita de Gigi Becali
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Victor Angelescu a comentat numirea lui Laurențiu Reghecampf. Ce plusuri le aduce antrenorul roș-albaștrilor. Foto: colaj Fanatik
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SuperLiga revine în această săptămână după ce pauza pentru meciurile echipelor naționale s-a încheiat. Victor Angelescu, în direct la TV, a vorbit despre Laurențiu Reghecampf la FCSB. Președintele Rapidului este de părere că antrenorul care a cucerit titlul alături de echipa lui Gigi Becali în trecut va aduce cu siguranță un plus roș-albaștrilor.

Cum l-a descris Victor Angelescu pe Laurențiu Reghecampf: „Un antrenor cu mare experiență”

Laurențiu Reghecampf va debuta pe banca FCSB sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30, în meciul cu Oțelul Galați, în etapa a 11-a din SuperLiga. Victor Angelescu a comentat șansele roș-albaștrilor în campionat cu „Reghe” pe bancă. Cel care este și acționar minoritar la Rapid crede că FCSB nu va avea probleme să intre în play-off. 

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”(n.r. Reghecampf) Este un antrenor cu mare experiență, a câștigat campionate aici, a mai fost aici, și Craiova a arătat bine cu el. Nu mi-e frică, mă bucur (n.r. că s-a întors Reghecampf la FCSB). FCSB este o echipă foarte bună, a investit foarte mult, el este un antrenor cu mare experiență, a mai făcut asta.

Eu cred că FCSB se va bate la campionat, nu va avea nicio problemă să intre în play-off. Va intra în play-off, fără problemele de anul trecut, și se va bate la campionatul sau la cupele europene. A făcut transferuri bune, Reghecampf este un antrenor bun”, a declarat Victor Angelescu, la TV Digi Sport.

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Victor Angelescu: „Eu, sincer, mă bucur că a venit Reghecampf la FCSB”. Care este motivul?

Surprinzător sau nu, Victor Angelescu a mărturisit că se bucură pentru venirea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB. Roș-albaștrii au un start modest de campionat, cu 12 puncte în 10 etape, însă Angelescu vrea un FCSB competitiv. Oficialul din Giulești susține că, dacă echipele mari ale SuperLigii sunt în formă, atunci fotbalul românesc are de câștigat.

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”Eu, sincer, mă bucur că a venit Reghecampf. Campionatul românesc are nevoie de un FCSB puternic, de un Dinamo puternic, de un Rapid puternic. Dacă primele patru locuri de acum încolo sunt Craiova, Rapid, Dinamo, FCSB, dacă ele se vor bate tot timpul la campionat este un mare plus pentru campionat.

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Trebuie să ne batem de la egal la egal, să fie puternice. Nu e normal să ai echipe… S-o ai pe FCSB în play-out sau Rapid să nu meargă în cupele europene și să meargă Oțelul Galați sau altă echipă. Asta n-ar ajuta campionatul. Noi vrem să câștigăm campionatul, dar vreau să mă bat cu FCSB la campionat, nu cu altă echipă. Vreau să mă bat cu Dinamo, vreau să mă bat cu Craiova”, a mai spus Victor Angelescu.

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Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
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