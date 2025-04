Sindicaliștii din Poliție susțin că nu mai sunt bani de carburant, IGPR neagă. ”Au primit un mesaj și l-au postat. E falsă informația”

Sindicatul Europol a făcut o postare pe pagina oficială de Facebook referitoare la posibile probleme cu fondurile pentru carburant, unde arătați cu degetul sunt cei din cadrul IGPR și Poliției Române. Reprezentanții polițiștilor acuză faptul că, pe grupurile interne, se anunță o criză a banilor alocați pentru oamenii legii.

Europol acuză IGPR că le taie banii pentru carburant

O adevărată controversă s-a stârnit pe internet, după ce în care se vorbește despre ținerea autospecialelor pe dreapta și folosirea lor doar în cazuri urgente, din cauza unor probleme financiare care fac ca fondurile pentru carburant să fie mai mici.

„Polițiștii vor rămâne cu autospecialele pe dreapta, din cauza fondurilor insuficiente alocate pentru carburant de către IGPR. Asemenea mesaje au fost deja distribuite sub diferite forme pe grupurile de comunicare, după ce tot mai multe echipaje din întreaga țară au ajuns la pompă și cardul de alimentare era gol. Dacă până acum polițiștii de ordine publică și cei de la rutieră erau “evaluați” în funcție de numărul de kilometri parcurși în patrulare – unii fiind chiar cercetați disciplinar pentru că au staționat prea mult – acum se modifică schimbarea, vor fi cercetați dacă parcurg prea mulți kilometri. Așadar, după cum le transmit șefii în mesaj, autospecialele mai pot fi folosite doar pentru activități „foarte urgente”. Ce or însemna activități “foarte urgente”, nu știm, nu am găsit nicio normă în ordine și dispoziții care să definească această nouă caracteristică a intervenției”, se arată în textul postării de pe pagina Sindicatului.

Până la momentul publicării articolului, președintele Sindicatului Europol, Cosmin Andreica, nu a răspuns solicitării unui punct de vedere cerut de FANATIK.

Este sau nu criză în bugetul Poliției Române

Între timp, postarea a adunat zeci de reacții, nu puțini fiind pentru alte activități.

FANATIK a luat legătura cu IGPR pentru a lămuri situația. Purtătorul de cuvânt al instituției a declarat că informația propagată în spațiul public de Sindicatul Europol este o informație falsă.

„Ideea e că ei nu au întrebat pe nimeni. Au prins un mesaj, nu știu de unde, de cine compus, și l-au postat. Nu există o astfel de problemă, este falsă informația”, a spus Octavian Dan, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, pentru FANATIK.

Instituția nu a rămas indiferentă și pentru a evita o controversă și mai mare a transmis o informare și pe pagina Poliției Române cu privire la situație.

„Având în vedere informațiile transmise public de un sindicat al polițiștilor, conform cărora „polițiștii vor rămâne cu autospecialele pe dreapta, din cauza fondurilor insuficiente alocate pentru carburant de către IGPR”, Centrul de Informare și Relații Publice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române este abilitat să comunice următoarele:

Informațiile transmise de respectiva organizație sindicală sunt false și sunt comunicate public, fără o consultare cu reprezentanții Poliției Române. Asigurăm cetățenii că polițiștii au la dispoziție mijloacele tehnice și combustibilul necesare, pentru a asigura liniștea publică și pentru a interveni la evenimente.

În acest sens, au fost alocate fonduri suficiente către unitățile teritoriale de poliție, alocările bugetare fiind similare cu cele din perioada anterioară. Reiterăm faptul că Poliția Română desfășoară toate activitățile necesare, pentru menținerea ordinii publice și pentru a garanta siguranța comunității”, au scris oamenii legii pe oficial al Poliției Române.