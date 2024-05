Sindromul inimii frânte ar putea avea în curând remediu. Oamenii de știință, descoperire remarcabilă

Există mari speranțe că, în curând, sindromul inimii frânte ar putea avea un remediu. Oamenii de știință au făcut o descoperire în legătură cu originea acestei afecțiuni.

Descoperire importantă a oamenilor de știință privind sindromul inimii frânte. Originea acestei afecțiuni

E important de precizat faptul că ”Inima frântă” nu este un mit, ci un sindrom uneori mortal, consideră oamenii de știință. O statistică prezentată recent spune că sindromul inimii frânte ar afecta anual milioane de persoane.

ADVERTISEMENT

De-a lungul timpului, pentru ca astfel să găsească posibile remedii. Se pare că cercetările și eforturile în acest sens au dat rezultate.

Un nou studiu efectuat de oameni de știință italieni de la Spitalul Universitar din Foggia a scos în evidență faptul că la bazele ”sindromului inimii frânte” se află creierul.

ADVERTISEMENT

O echipă specializată în medicină nucleară, a cărei cercetare a fost publicată în Journal of the American College of Cardiology (JACC): Cardiovascular Imaging, a descoperit că acest sindrom are o bază științifică ce rezidă în diferite zone ale creierului, conform .

Rezultatele acestor cercetări sunt revoluționare. Ele pot aduce tratamente noi pentru această afecțiune. ”Studiul nostru oferă noi speranţe de tratare a acestei afecţiuni”, au declarat cercetătorii.

ADVERTISEMENT

Ce este sindromul inimii frânte

Sindromul inimii frântemai este numit şi cardiomiopatia Takotsubo sau cardiomiopatia de stres. El afectează brusc muşchiul cardiac, slăbindu-l. Afecțiunea apare, frecvent, în urma unui stres emoțional sau fizic sever.

E important de spus că simptomele acestui sindrom imită un atac de cord. Spre deosebire de această afecțiune, sindromul inimii frânte apare atunci când un stres fizic sau emoțional brusc provoacă o slăbire rapidă a mușchiului inimii.

ADVERTISEMENT

Mulți confundă situația și se tem că suferă un atac de cord. Asta pentru că simptomele, precum respirația scurtă și durerea toracică sunt similare în ambele condiții.

Din fericire, în cazul sindromului inimii frânte, în majoritatea cazurilor, pacienții nu au arterele coronare blocate sau leziuni permanente ale inimii. În general, oamenii au o recuperare rapidă și completă.

ale sindromului inimii frânte, conform , sunt:

durerea toracică bruscă și severă, denumită angină pectorală;

respirația scurtă;

slăbirea ventriculului stâng al inimii;

acumulare în exces a lichidului apos în plămâni (edem pulmonar);

pierderea capacității inimii de a pompa corespunzător sângele (insuficiență cardiacă);

bătăile neregulate ale inimii, adică aritmii;

tensiunea arterială scăzută, adică hipotensiune arterială;

amețeli sau leșin;

greaţă.

De notat că femeile sunt mult mai des afectate decât bărbații, aproximativ 88% dintre cazuri. Datele mai spun că majoritatea pacienților au vârsta peste 50 de ani.