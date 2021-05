Sindy a recunoscut de unde a pornit scandalul cu Maria la Survivor România. Scenele care n-au apărut la televizor

Sindy a recunoscut de unde a pornit scandalul cu Maria Chițu din timpul competiției sportive Survivor România. Fosta concurentă a ținut să adauge că sunt multe scene care nu au fost difuzate pe micile ecrane.

Războinica este de părere că fosta sa colegă de echipă are o strategie foarte clară, la fel ca Albert. Cei doi participanți se victimizează, însă realitatea este cu totul alta, Maria fiind genul de persoană arogantă, care crede că le știe pe toate.

Blondina a susținut-o din plin pe fosta sa coechipieră, însă la un moment dat și-a pierdut orice fel de răbdare. Sindy a răbufnit, conflictul dintre ele două izbucnind pentru că Războinica eliminată recent nu a mai rezistat și și-a spus punctul de vedere.

Sindy, totul despre cearta cu Maria de la Survivor România. De la ce a pornit

„Toată lumea a înnebunit cu Albert și Maria peste tot. Atât de influențată e lumea, încât nu se mai poate schimba chestia asta, degeaba le spun eu. Sunt focusați pe chestia că Albert e cel mai bun și restul încearcă să îl dea afară.

Maria a adus multe puncte, dar consider că a ieșit favorită pentru că este de partea lui Albert. Asta și-a dorit ea și a calculat foarte bine înainte să intre în competiție. Știa exact pe ce parte trebuie să o ia. Maria nu a trecut prin toate lucrurile grele de la începutul competiției.

Și ea a venit cu aroganță, le știa pe toate, se certa cu toată lumea, chiar dacă nu știa despre ce este vorba. Avea o energie enervantă și nu am simțit-o numai eu. A fost bună pe traseu, dar pentru că a luptat contra fetelor care erau și ele noi, venite în același timp cu ea.

Dacă ar fi fost Ana Porgras, care a fost cea mai tare fată de la Survivor, nu ar fi avut nicio șansă să ia un punct. Aroganțe faci atunci când ai câștigat puncte multe cu cei mai bun sportivi. Au fost multe faze pe care mi le-a făcut.

Maria m-a supărat de multe ori, însă înainte să ies am avut o discuție cu ea, exact ca și cu Mellina. M-am dus la ea și i-am spus exact tot ce cred și i-am spus ce a făcut ea de am ajuns să fim toți contra ei. Nu am luat-o tare, am luat-o frumos și i-am explicat ca să înțeleagă.

Chiar dacă mulți nu o susțineau vocal, eu am dat toată energia cât era ea pe traseu, iar ea nu mă băga în seamă, parcă eram invizibilă, deși eram singura care o susținea. Și în camp eu mergeam să vorbesc cu ea, iar ea stătea și se uită în gol, nici nu mă băga în seamă.

A venit și crede că e cea mai tare pentru că aduce puncte. Era cea mai tare pentru că eu nu puteam să intru în joc, iar de asta a prins aroganță. Credea că ea le știe pe toate. Am încercat să nu intru în conflicte pentru că nu îmi place să mă cert.

Partea cea mai enervantă e că publicul nu a văzut aceste lucruri, a văzut-o ca pe un înger și că este tratată urât de colegi. Se victimizează, la fel ca Albert. Conflictul dintre mine și ea a început pentru că eu nu am mai rezistat.

Acum, dacă aș putea să dau timpul înapoi, nu aș mai fi susținut-o, ca să vadă cum este și nu ar mai fi avut rezultate la fel de bune”, a spus Sindy în emisiunea „Ștafeta mixtă” de la Wowbiz.