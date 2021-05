Sindy, adevărul despre relația cu Maria Chițu de la Survivor România: „A venit cu o strategie”

Sindy a spus adevărul despre relația dintre e și Maria Chițu la Survivor România, cu care a avut un conflict înainte să fie eliminată din competiție. Tânăra de 26 de ani susține că fosta ei coechipieră a venit de acasă cu o strategie.

Mai mult, Sindy susține că nu are nimic personal cu Maria, în urma tensiunilor care au existat între ele, ba chiar a avut o părere bună despre ea la început, atunci când s-a alăturat echipei albastre, alături de Vera Miron.

Pe de altă parte, fosta Războinică recunoaște că poate a fost prea dură cu Maria atunci când s-au certat în timpul unui Consiliu de nominalizare. Aceasta din urmă a fost acuzată de Sindy că o tratează cu indiferență, chiar dacă a susținut-o pe traseu.

Sindy, adevărul despre relația cu Maria Chițu de la Survivor România

La mai bine de o săptămână de când a fost elminată, Szidonia Szasz a vorbit despre relațiile cu foștii ei coechipieri, în special despre cea cu Maria Chițu. Conflictul pe care l-au avut cele două i-a adus un val imens de hate lui Sindy.

Fosta concurentă a ținut să clarifice care a fost, de fapt, situația dintre ele, fiind conștientă că este posibil să fi fost prea dură cu Maria. Sindy s-a simțit tratată cu indiferență de colega ei, motiv pentru care a răbufnit la Survivor România.

„În primele zile în care a venit era totul perfect, chiar îmi plăcea de ea. Apoi am început să văd lucrurile. Poate am fost și eu prea dură cu ea, atunci când am atacat-o. În Consiliu, deși nu am vrut să spun prea multe, am vrut să mă duc la ea personal, așa a fost să fie. Apoi m-am gândit că poate ea nu a făcut-o din răutate și nu și-a dat seama că ea așa mă tratează.

Eu am tăcut mult timp, apoi a fost un moment în care nu mai puteam și am explodat. Avea mare nevoie de mine să câștige acel punct și cred că ea nu ar fi câștigat punctul dacă nu o demoralizam pe Raluca cu toată energia mea. Și în camp parcă eram invizibilă. Eu nu am avut nimic personal cu ea, deși ea asa consideră. Ea a venit de acasă cu o strategie.

Când au venit Vera și Maria, eu nu am făcut diferență între ele, eu ofer șansă fiecăruia. Dar după a început ea să facă cum a făcut și nu am mai simțit să am contact atât de puternic cu ea mai departe. Ea a intrat foarte hotărâtă în competiție. Din exterior vedeam și eu așa cum vede publicul, acolo era totul diferit”, a declarat Sindy la „Ștafeta mixă”, în platoul WOWbiz.ro.

Sindy, dezvăluiri despre relația cu Albert Oprea

Sindy s-a înțeles foarte bine cu Albert atunci când a venit în competiție și a declarat că a încercat să-l susțină, după ce a văzut că nu mai aducea puncte de ceva timp. Blondina a mai spus că l-a susținut pe fostul ei coleg încă de dinainte să vină în competiție.

„Eu pe Albert l-am susținut tot timpul, chiar și când am ajuns acolo. Dar el chiar era bun, apoi a început să piardă foarte, foarte mult. Eu eram de partea lui și încercam să îl ajut, îi arătam cum să arunce și ce să facă, dar nu a reușit să se concentreze. El a avut o perioadă foarte lungă în care a pierdut”, a mai spus Sindy.