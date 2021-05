Sindy de la Survivor România a rupt tăcerea la două zile după eliminare. Ce nu văd telespectatorii legat de Albert: „Am ajuns la vorbele colegilor mei”

Sindy de la Survivor România a rupt tăcerea legat de eliminarea ei, la două zile după ce a fost nevoită să iasă din competiția de la Kanal D.

Fosta concurentă din tabăra Războinicilor îl vede pe Albert drept principal responsabil pentru eliminarea ei.

Tânăra brașoveancă a spus că deși la început se înțelegea foarte bine cu cel care de mai bine de două luni se află mereu pe primul loc în clasamentul telespectatorilor, pe parcurs a ajuns la vorbele colegilor ei.

Sindy de la Survivor România susține că publicul nu vede exact ce se întâmplă în emisiune

Sindy i-a reproșat lui Albert Oprea ceea ce au spus mai mulți concurenți, și anume că nu este un om de echipă. Mai mult, a spus că a fost un pic șocată să vadă comentariile din mediul online ale telespectatorilor și susține că acasă nu se vede exact ce se întâmplă în Dominicană.

„Am avut o presimțire că o să ies. Am realizat că oamenii, publicul, a văzut altfel tot ce se întâmpla acolo și am încercat să spun că nu tot ce se vede la televizor este așa 100%”, a declarat Sindy de la Survivor România via Skype din Republica Dominicană, la Teo Show.

„Albert este responsabil pentru ce s-a întâmplat”

„Albert este responsabil pentru ce s-a întâmplat. Eu când am ajuns știam că fiind rezervă o să încerce unele persoane să mă dea la o parte. Am simțit o mică presiune asupra mea. Albert s-a comportat frumos, iar eu atunci mă înțelegeam bine cu el, se concentra bine și la final, iar pe măsură ce trecea timpul am început să construiesc acel puzzle și am ajuns la vorbele colegilor mei că au avut dreptate în tot ce i-au reproșat.

După ce a tot ieșit favorit s-a relaxat și am avut niște jocuri foarte importante și se vedea că nu își dă interesul văzând că e mereu favoritul publicului”, a adăugat Sindy.

Fosta concurentă a mai spus la Teo Show că și-a rupt meniscul și că o perioadă nu va mai avea activități sportive. A luat în calcul inclusiv posibilitatea să fie operată, însă are nevoie de analize suplimentare pentru a afla cu certitudine ce o așteaptă.

