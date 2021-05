Sindy de la Survivor România, probleme grave de sănătate: “Doctorul mi-a spus că am cancer”

Sindy de la Survivor România s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Concurenta de la Kanal D a mărturisit că medicii au diagnosticat-o cu cancer ovarian, după ce în urmă cu ceva vreme suferise o operație de apendicită.

Războinica nu a trecut deloc printr-o perioadă frumoasă, în urmă cu doi ani trecând prin momente cumplite. Fosta participantă a reality show-ului moderat de Daniel Pavel a avut puterea să refuze diagnosticul primit din partea cadrelor medicale și nu s-a dus la operație.

Fosta concurentă de la Survivor România a suferit enorm din cauza bolii, precizând că problema de sănătate i-a afectat vocea. Sindy ajunsese să nu se mai recunoască în oglindă după ce slăbise câteva kilograme bune, la o înălțime de 1,65 metri.

Sindy de la Survivor România, momente grele. Cu ce problemă de sănătate s-a confruntat

„Perioada când am avut două operații, în urmă cu doi ani. M-a afectat și fizic, și psihic, am pierdut 15 kilograme, nu puteam să mănânc, o lună am stat internată în spital.

Avem dureri abdominale foarte mari, doctorii nu știau ce problemă am. Se inflamase apendicele, am făcut peritonită și a fost complicat.

După o lună de zile, aveam din nou dureri, medicii îmi spuneau că am cancer ovarian și recomandau histerectomia. Am avut o presimțire că nu este acest diagnostic.

Nu am fost la operație, am mai fost la un medic, care a descoperit că am sindrom aderențial pelvin după prima operație.

A urmat o altă operație, am trecut printr-un șoc anafilactic în urma unei doze prea mari de antibiotic date de un medic, ceea ce a dus și la pierderi foarte mari de memorie.

Nici nu puteam să mă mai uit în oglindă, ajunsesem la 45 de kilograme la 1,65 m”, a mărturisit Sindy de la Survivor România într-un interviu pentru revista viva.ro.

Tânăra originară din Brașov a reușit să treacă cu bine peste drama care i-a marcat viața. Blondina s-a ridicat de jos după cele două operații dificile și a luptat, lucru pe care l-a dovedit din plin și în cadrul competiției sportive de la Kanal D.