Sindy a făcut dezvăluiri fără perdea despre fostul ei coleg de la Survivor România, Sorin Pușcașu, care ar fi făcut o strategie la un moment dat. Tânăra de 26 de ani ar fi fost nominalizată pentru eliminare din cauza lui, cu ceva timp în urmă.

Fosta concurentă susține că Sorin este cel care ar fi încercat să întoarcă întreaga echipă împotriva ei la scurt timp după ce a venit în competiție, astfel încât să fie dată afară.

Sindy recunoaște că i-a fost greu în primele săptămâni și nu aducea multe puncte, însă consideră exagerat gestul fostului ei coechipier. Szidonia Szazs a fost eliminată în ediția de Paște a emisiunii, după ce a primit cele mai puține voturi din partea publicului.

Sindy, dezvăluiri fără perdea despre Sorin de la Survivor România: „A exagerat”

Sindy a recunoscut că Sorin a exagerat de câteva ori la Survivor România, atunci când a încercat să întoarcă echipa împotriva ei, fiind astfel nominalizată pentru eliminare. Acest lucru s-a întâmplat la scurt timp după venirea ei în competiție.

Tânăra susține că nu are nimic să-i reproșeze lui Albert Oprea și că, uneori, colegii au avut dreptate când i-au reproșat unele lucruri. Legat de Starlin, Sindy consideră că este o persoană bună, dar era foarte apropiat de Sorin și s-a lăsat influențat de strategiile lui.

„Și Sorin a exagerat. Conflictul a început înainte ca eu să vin, atunci s-au întâmplat multe pe care eu nu le știu și când am ajuns acolo a început și mai mult.

Chiar s-a exagerat, dar nu pot spune că nu a avut drepate. Uneori a avut dreptate, dar nu în toate lucrurile. Am început să vad și eu unele lucruri care i s-au reproșat. Dar Albert e un sportiv bun, aș fi vrut să îi fie bine, să aducă cât mai multe puncte și nu as reproșa nimic nimănui. Și eu am avut nevoie de timp să mă adaptez când am ajuns.

Mi s-au adus multe reproșuri că eram varză la partea finală, dar nu s-a gândit nimeni că cei care au stat acolo două luni de zile au avut timp să se obișnuiască. Mie mi-a fost greu. Când am ajuns, am simțit o mica presiune asupra mea din partea unora, în primul rând Sorin.

Ei erau echipa veche, eu eram mai apropiată de Marius și de Andrei. Atunci am simțit că voiau să mă dea afară, pentru că la părțile finale am cam pierdut. Nu puteam să mă concentrez pentru că eram foarte grăbită. Sunt convinsă că de la Sorin a pornit, să spună la toată lumea să mă dea afară, atunci când am ieșit favorită. Daca nu aș fi ieșit favorită, aș fi plecat.

Starlin mai era cu el, ei erau foarte apropiați. Încerca să aibă cât mai multe persoane și la un moment dat s-au format două grupuri. Starlin e o persoană minunată, dar uneori s-a exagerat și din cauza lui Sorin, pentru că l-a influențat. Uneori are dreptate și nu pot să îi reproșez foarte multe”, a declarat Sindy la „Ștafeta mixtă”, în platoul WOWbiz.ro.