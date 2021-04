Sindy și Maria au avut un conflict major la Survivor România în ediția din această seară, după ce aceasta din urmă a fost acuzată că nu își bagă în seamă colega și că are de făcut comentarii la adresa celorlalți atunci când se blochează pe traseu.

Maria Chițu a încercat să se apere, însă doar Albert Oprea pare a fi de partea ei, cel cu care se înțelege foarte bine și de care s-a apropiat extrem de mult în ultima vreme.

Sindy a numit-o „prefăcută” pe Maria în mod direct și în fața celorlalți colegi, lucru care a deranjat-o prodund, considerând că Sindy este geloasă pe ea pentru că a adus punct la fiecare intrare din acest joc.

Sindy și Maria, conflict deschis la Survivor România: „Ești o prefăcută!”

„Mi s-a reproșat de către Sindy că nu am felicitat-o pentru că m-a ajutat, că a strigat la Raluca și a înnebunit-o, că de aia am câștigat eu. După ce că intru de patru ori și îmi dau acolo ultima putere ca să aduc punct, mă duc, mă spăl pe față și încerc să-mi revin. La ultimul punct am căzut, nu mai aveam putere nici în brațe, nici în picioare”, a spus Maria la testimoniale, enervată de felul în care este tratată.

„Eu am avut un vibe bun, am încercat să vă susțin, până ce o persoană mi-a stricat tot vibe-ul, iar acea persoană este Maria”, a răbufnit Sindy, în fața tuturor colegilor de echipă.

De asemenea, Sindy susține că dacă nu ar fi fost acolo să o susțină pe Maria și să o demoralizeze pe Raluca, aceasta nu ar fi câștigat, așa că nu i se pare corect ca blondina să nu o bage în seamă.

„Nu este prima dată, de parcă aș fi invizibilă. Ea susține pe toată lumea, dar pe lângă mine trece invizibilă. La primul traseu, Raluca a dat atât de bine, a dat la milisecundă, era să câștige. Am încercat să o demoralizez prin vorbe pe Raluca, am văzut că merge, am demoralizat-o de nu s-a concentrat suficient, așa că Maria a câștigat”, a comentat Sindy la testimoniale.

În plus, Sindy este convinsă că Maria este o prefăcută și că a criticat-o pe Adelina, colega cea nouă, când a intrat a doua oară pe traseu, după ce prima dată a avut un blocaj și i-a luat mult să sară în apă.

„Vine Maria la mine, zice ‘mamă, se îneacă asta, știam că e slabă, că o să piardă toate punctele, o să pierdem din nou, Irisha este foarte bună’.

I-am zis că poate o să reușească, poate aduce punct, nu trebuie să o luăm așa de tare din prima (…) Ești prefăcută, tare, Maria. Prima dată când ai venit, aproape că te-am crezut”, a continuat Sindy.

„Este cumva geloasă că aduc puncte și mă vede ca pe o prințesă care își dă talente!”, a spus Maria despre acuzațiile colegei ei.