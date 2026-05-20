„Singur a spus că nu mai vrea să vină!” Gică Hagi a confirmat că tricolorul a renunțat definitiv la naționala României

Gheorghe Hagi a făcut o dezvăluire neașteptată înaintea debutului pe banca naționalei României. Selecționerul a vorbit despre un fotbalist important care a ales singur să nu mai răspundă convocărilor.
Alex Bodnariu
20.05.2026 | 14:03
Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei României, a susținut o conferință de presă cu două săptămâni înainte de debutul pe banca primei reprezentative. Acesta a analizat duelurile cu Georgia și Țara Galilor și a spus câteva cuvinte și despre situația lui Alexandru Mitriță.

În urmă cu mai multe luni, Alexandru Mitriță a ales să se retragă de la echipa națională. Atacantul care joacă în prezent în campionatul Chinei a considerat că nu mai poate ajuta prima reprezentativă, deși „tricolorii” au suferit în ultima campanie la capitolul ofensiv.

Atunci, Alexandru Mitriță a transmis o scrisoare în care a mulțumit fanilor pentru toată susținerea pe care a primit-o. Mircea Lucescu se afla la acel moment pe banca naționalei de seniori. Nici măcar Il Luce nu a putut să îi schimbe decizia fostului jucător de la Universitatea Craiova.

În cadrul conferinței de presă, Gheorghe Hagi a fost întrebat dacă a luat legătura cu atacantul de la Zhejiang Professional, în încercarea de a-l convinge să revină la reprezentativa „tricoloră” pentru a ajuta naționala să ajungă la Campionatul European. „Regele” a precizat că doar jucătorii pot alege dacă dau sau nu curs convocărilor.

„Trebuie să fie unitate. Vreau să văd relații de joc. Trebuie să fim pe o singură barcă. Obiectivul este acela de a câștiga. Vrem ca lumea să fie fericită. Cum ești fericit? Dacă câștigi. Noi trebuie să avem această mentalitate.

Am dat telefoane anumitor jucători. Am vorbit în special cu cei de afară. Când un jucător alege să se retragă, este decizia lui. Mitriță singur a spus că nu mai vrea să vină. Când ajungi la concluzia asta, ce să mai vorbești? Nu are rost. Trebuie să ne uităm înainte. El a ajuns la concluzia asta”, a spus Gheorghe Hagi.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
