„Singur a spus că nu mai vrea să vină!” Gică Hagi a confirmat că tricolorul a renunțat definitiv la naționala României

Gheorghe Hagi, noul selecționer al naționalei României, a susținut o conferință de presă cu două săptămâni înainte de debutul pe banca primei reprezentative. Acesta a analizat duelurile cu Georgia și Țara Galilor și a spus câteva cuvinte și despre situația lui Alexandru Mitriță.

Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională. Ce spune Gică Hagi despre atacantul din China

Atacantul care joacă în prezent în campionatul Chinei a considerat că nu mai poate ajuta prima reprezentativă, deși „tricolorii” au suferit în ultima campanie la capitolul ofensiv.

Atunci, Alexandru Mitriță a transmis o scrisoare în care a mulțumit fanilor pentru toată susținerea pe care a primit-o. Mircea Lucescu se afla la acel moment pe banca naționalei de seniori. Nici măcar Il Luce nu a putut să îi schimbe decizia fostului jucător de la Universitatea Craiova.

Mai e vreo șansă ca Mitriță să revină la națională!? Răspunsul lui Gică Hagi

Gheorghe Hagi a fost întrebat dacă a luat legătura cu atacantul de la Zhejiang Professional, în încercarea de a-l convinge să revină la reprezentativa „tricoloră” pentru a ajuta naționala să ajungă la Campionatul European. „Regele” a precizat că doar jucătorii pot alege dacă dau sau nu curs convocărilor.

„Trebuie să fie unitate. Vreau să văd relații de joc. Trebuie să fim pe o singură barcă. Obiectivul este acela de a câștiga. Vrem ca lumea să fie fericită. Cum ești fericit? Dacă câștigi. Noi trebuie să avem această mentalitate.

Am dat telefoane anumitor jucători. Am vorbit în special cu cei de afară. Când un jucător alege să se retragă, este decizia lui. Mitriță singur a spus că nu mai vrea să vină. Când ajungi la concluzia asta, ce să mai vorbești? Nu are rost. Trebuie să ne uităm înainte. El a ajuns la concluzia asta”, a spus Gheorghe Hagi.