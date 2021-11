Tot ce trebuie să știi despre Singur Acasă 6. Archie Yates: ”Mă enervează că trebuie să fiu următorul Macaulay Culkin”

Archie Yates, în vârstă de doar 12 ani, este noul star al filmului Home Sweet Home Alone, (Singur Acasă 6). În noua peliculă, adolescentul a intrat în rolul celebrului Kevin, jucat în francizele clasice din anii 1990 de nimeni altul decât Macaulay Culkin.

Archie Yates, enervat de presiunea rolului lui Kevin, interpretat de Macaulay Culkin

După ce mult așteptatul film a fost lansat, Archie recunoaște că nu i-a venit deloc ușor acest rol, mai ales că, spune presa internațională, îl scoate din minți faptul că trebuie să devină următorul star Macaulay Culkin, din filmele .

Dar, contrar acestui lucru, actorul mărturisește că este pregătit să devină o mare vedetă, chiar dacă acest statut nu este tocmai unul ușor de manageriat.

ADVERTISEMENT

”Mă enervează acest lucru (n.r. să fie următorul Macaulay Culkin), dar este și foarte interesant. Simt că asta mă va face să devin celebru în lumea filmului. Sunt foarte încântat, nu doar pentru că fac parte din acest film, ci și pentru că mulți oameni vor începe de acum încolo să mă recunoască în public. Deși asta ar putea să nu fie tocmai plăcut, dar îmi convine”, a spus Archie Yates, conform

Archie Yates s-a pregătit intens pentru rol: ”Mi-am trăit visul”

Privind în retrospectivă, Archie Yates, cel care-l joacă pe Max în ”Singur Acasă 6”, spune că momentul în care i s-a propus să dea o audiție peste acest rol a fost unul în fața căruia a rămas fără replică. Deși a privit an de an peliculele din anii 90, când a realizat că el poate fi următorul star al filmului s-a și pus pe treabă.

ADVERTISEMENT

”În fiecare an de Crăciun am privit acest film, iar acum că sunt parte din el este un vis devenit realitate. Când am primit scenariul am spus că nu se poate, nu se poate să se mai facă încă un film, iar eu să am șansa să fiu parte din el. Am muncit foarte mult să obțin acea audiție și sunt foarte fericit că am reușit”, a menționat actorul pentru

În ceea ce privește ceea ce s-a întâmplat pe platoul de filmare al comediei, Archie Yates are numai cuvinte de laudă. Britanicul de 12 spune că a avut parte de cele mai amuzante secvențe prin care și-a îndeplinit și unele dorințe nebunești ale copilăriei.

ADVERTISEMENT

”Cel mai tare moment a fost atunci când a trebuit să cobor scările cu masa de călcat. A fost foarte distracțiv, mi-am trăit visul. Știam că este foarte sigur ceea ce fac, pentru că echipa s-a asigurat de absolut tot. Însă cea mai amuzantă cascadorie pe care am făcut-o la filmări a fost momentul în care am sărit pe acea trambulină”, a mai declarat, pentru sursa mai sus meționată, cel care-l joacă pe Max.

Întrebat dacă se regăsește în vreun fel în personajul căruia i-a dat viață, Yates spune că nu vede multe asemănări.

ADVERTISEMENT

”Pe Max îl văd a fi un copil destul de înțelept, la fel cum sunt și eu. Însă, nu, nu sunt atât de enervant”, a adăugat puștiul de 12 ani.

Yates vrea să devină regizor de film

Și, cum debutul filmul a avut deja loc, , iar el a muncit foarte mult pentru rolul principal, acum, actorul știe deja și ce va face de sărbători.

ADVERTISEMENT

”De Crăciun o să am toată familia aproape și o să ne uităm la film, ceea ce pentru mine este ideal. Sunt foarte entuziasmat pentru că o să fiu apaludat pentru rolul meu”, a completat Yates.

Dar rolul din Home Sweet Home Alone (n.r. Singur Acasă 6) nu i-a adus lui Archie numai celebritate, momente amuzante și presiunea de a fi un viitor Macaulay Culkin, ci a venit și cu o lecție de viață, de care tânărul are de gând să țină cont.

Actualul actor are planuri mari de viitor, iar pentru a reuși să devină un regizor de succes, așa cum visează, are nevoie să cunoască multe nume celebre și să devină unul dintre ele.

”Unul dintre cele mai importante lucruri pe care le-am învățat de-a lungul acestor filmări este faptul că este foarte important să ai prieteni în acest domeniu. Mai ales că eu intenționez să devin regizor într-o bună zi”, a mai declarat tânărul.

Detalii despre ”Singur Acasă 6”

Anul 2021 a venit cu o mare bucurie pentru fanii filmului ”Singur Acasă” și asta pentru că, în urmă cu câteva zile, a apărut și a șasea parte a seriei, una cu totul specială, care aduce în prim-plan alți actori.

Home Sweet Home Alone, partea a șasea a francizei, a fost produsă de 20th Century Studios, regizat de Dan Mazer, alături de scenariștii Mikey Day și Streeter Seidell și va rula pe platforma de streaming Disney +.

Cât despre personalitățile pe care le vom vedea în filmul dedicat sărbătorilor de iarnă, pe lângă cel care-l joacă pe Max, Archie Yates, în rolurile principale îi mai găsim și pe Ellie Kemper, Rob Delaney, Aisling Bea, Kenan Thompson, Pete Holmes, Ally Maki și Chris Parnell.

”Singur Acasă”, de 21 de ani, tradiție de sărbători

Încă din 1990, filmul ”Singur Acasă”, an de an, de sărbători, a fost vizionat de oamenii de pe tot globul. Însă, în 2021, după 20 de ani în care românii au vizionat această peliculă doar pe PRO TV, acum, Antena 1 va difuza mult așteptata serie, începând cu 4 decembrie și continuând cu următoarele părți pe 11 și 18 decembrie, de la ora 20:00.

De asemenea, ce nu știe multă lume este faptul că filmul ”Singur Acasă” a ajuns în Cartea Recordurilor cu cele mai mari încasări din anii 1990, fiind desemnat, la vremea aceea, cel mai de succes film de comedie. Lucru care s-a observat și după lansarea primei părți care a rulat din iarna anului 1990 și până în primăvara lui 1991, timp de 12 săptămâni fiind lider de box-office.