Singur împotriva tuturor! Fotbalistul din Superligă joacă împotriva echipei pe care o iubește toată familia lui

Partida dintre Petrolul și Universitatea Cluj va aduce în prim plan un duel inedit, în care un fotbalist român se va confrunta cu echipa favorită a familiei sale
Catalin Oprea
14.12.2025 | 08:15
Singur impotriva tuturor Fotbalistul din Superliga joaca impotriva echipei pe care o iubeste toata familia lui
Familia lui Marco Dulca ține cu U Cluj FOTO facebook
Petrolul – Universitatea Cluj (duminică, ora 15.30) îl aduce pe Marco Dulca în fața formației la care a debutat în fotbal. O echipă pe care o iubește toară familia lui, după cum a dezvăluit fotbalistul de 26 de ani.

Toată familia lui Marco Dulca ține cu Universitatea Cluj

Revenit în Superligă, după ce a jucat doi ani în Slovenia, la Celje, Marco Dulca a prins deja câteva meciuri la Petrolul, pentru care a înscris și un gol. Și-a câștigat locul de titular în ultimele jocuri și va avea parte de o partidă specială contra Universității Cluj.

Toată familia mea iubește U Cluj. E și normal, ținând cont că suntem din Cluj, tata a jucat și a antrenat acolo, iar eu am făcut junioratul la echipă. Nu mă deranjează asta, am mai jucat contra Universității și când eram la FCSB și când am fost la Chindia”, a spus el pentru FANATIK.

Marco Dulca s-a născut în Coreea de Sud, la Pohang, acolo unde tatăl lui, fostul internațional Cristi Dulca, a jucat un sezon. A început fotbalul la 5 ani și până la 16 ani a evoluat la Universitatea Cluj. Apoi a plecat la Swansea, pentru patru sezoane.

Fotbalistul de 26 de ani a reușit eventul în Slovenia

Fost internațional de tineret și participant cu naționala olimpică a României la JO de la Tokyo, Dulca a fost în discuții cu U Cluj, după ce și-a terminat contractul cu Celje. „Au existat doar discuții, nu și o ofertă concretă. Nu m-am antrenat cu ei, a fost o glumă spusă de tata la televizor. Nu știu ce îmi va rezerva viitorul, poate într-o zi voi ajunge acolo, deocamdată sunt la Petrolul, unde mă simt excelent și vreau să joc cât mai mult și mai bine. Și, da, mă gândesc la echipa națională, am doar 26 de ani, de ce nu m-aș gândi?”, a mai afirmat fotbalistul ploieștenilor.

După doi ani petrecuți în Slovenia, unde în 2023-2024 a reușit eventul, Dulca spune că a găsit Superliga mai puternică. „Sunt mulți jucători tineri și mulți străini care vor să se afirme. Mi se pare că e o competiție disputată. Noi (n.r. Petrolul) nu suntem în cea mai bună situație, dar ne vom reveni”, a punctat mijlocașul.

Marco Dulca a fost dorit și de Dinamo

Ploieștenii au pierdut în runda precedentă, 0-1 la Arad, eșecul venind după o serie de invincibilitate, cu trei victorii și patru rezultate de egalitate. De partea celalaltă, U Cluj are o singură înfrângere suferită în ultimele șase etape, 0-2 cu FCSB, interval în care au mai înregistrat patru succese și o remiză.

Pentru Dulca, Petrolul este a patra echipă din Superligă la care evoluează, după Viitorul, Chindia și FCSB. El are 122 de meciuri și cinci goluri reușite în prima ligă, cele mai consistente evoluții fiind consemnate la Târgoviște.

Înainte de a semna cu Petrolul, Marco Dulca s-a aflat și în vizorul lui Dinamo, după cum a dezvăluit președintele Andrei Nicolescu la FANATIK Superliga. Cum discuțiile nu s-au finalizat, fotbalistul a ajuns la Petrolul, care a fost mult mai decisă să-l achiziționeze.

