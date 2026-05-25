Singur-singurel în tribune! Va pleca de la Rapid după meciul cu Universitatea Craiova. FOTO

ADVERTISEMENT

Mauro Pederzoli, directorul sportiv italian numit în funcție în vară de Dan Șucu, se află la ultimul meci în calitate de oficial al formației din Giulești. Cu două ore înainte de partida cu Universitatea Craiova, acesta a fost surprins singur în tribună.

Ultimul meci pentru Mauro Pederzoli la Rapid! Cum a fost surprins oficialul lui Dan Șucu înaintea partidei cu Craiova

Numirea lui Mauro Pederzoli la Rapid, în vara trecută, a creat mare interes. Italianul a lucrat în Serie A la echipe puternice, iar fanii așteptau să vadă o schimbare în bine la club. Totuși, nu a durat mult până au apărut primele critici, atât pentru directorul sportiv, cât și pentru Dan Șucu.

ADVERTISEMENT

Suporterii formației din Giulești s-au plâns de faptul că Mauro Pederzoli nu a făcut transferuri importante la echipă. Italianul nu va continua în Giulești.

Astfel, în calitate de director sportiv la Rapid București se joacă luni seara. Giuleștenii dau piept cu noua campioană a României, Universitatea Craiova. Oficialul clubului a ajuns la stadion cu ore bune înaintea loviturii de start.

ADVERTISEMENT

Atmosferă apăsătoare în Giulești! Mauro Pederzoli, surprins extrem de abătut înainte de Rapid – Craiova

Reporterul FANATIK l-a surprins pe Mauro Pederzoli în tribuna stadionului Giulești cu două ore înainte de meciul cu Universitatea Craiova. Directorul sportiv a stat singur și a părut extrem de îngândurat, aproape „stană de piatră”. Victor Angelescu este cel care a confirmat despărțirea.

ADVERTISEMENT

„Mara nu vine. Marius Bilașco e directorul sportiv. Pleacă Mauro Pederzoli, a venit Marius Bilașco ca director sportiv. Pederzoli a venit cu o experiență foarte mare, a implementat lucruri care nu se văd neapărat. În presă se văd transferurile, dar transferurile sunt poate 15-20%, iar restul ține de tot ce se întâmplă pe parte sportivă”, a precizat Victor Angelescu la