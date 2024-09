Singura artista din România cu 6 recorduri Guinness a renunțat 12 ani la muzică pentru școală. Ce sfat le dă Cleopatra Stratan tinerilor

Cleopatra Stratan, îndrăgita artistă care deține 6 recorduri mondiale, a lansat primul ei album, la 3 ani. Ea a devenit cunoscută cu piesa “Ghiță”. A făcut furori în primii ani de viață, după care a urmat o pauză de 12 ani în care a pus burta pe carte. Cântăreața a considerat că întâi trebuie să învețe, să facă școală ca la carte, și mai apoi să-și vadă de cariera sa muzicală.

Ce spune Cleopatra Stratan despre viața de artistă?

Despre această alegere, dar și despre alte reușite de ale ei până la vârsta de aproape 22 de ani, Cleopatra Stratan a fost invitată să le vorbească elevilor, în weekend-ul ce tocmai a trecut, în cadrul unui eveniment. Reporterii FANATIK au aflat cum era Cleopatra Stratan în copilărie, dar și în adolescență.

“În copilărie și în adolescență eram la fel ca acum. Nu m-am schimbat foarte mult în ceea ce privește starea mea copilăroasă și energia mea inocentă. Am fost un copil foarte bun și cuminte. Și când am fost la școală am încercat întotdeauna să pun pe primul loc, învățătura înaintea carierei mele.

Aveam spectacole și ar trebuit să lipsesc de la școală. Acesta a fost și motivul pentru care am avut acea întrerupere de ani de zile. Am avut acea pauză de 12 ani pentru că am pus pe primul loc școala, înaintea carierei. Și mi-am tratat întotdeauna temele și învățătura cu cea mai mare seriozitate. Am încercat să învăț cât de mult am putut, să îmi ating și să-mi depășesc limitele și să-mi ating scopurile.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au făcut și impresari

Mi-a plăcut să învăț și îmi place în continuare, chiar dacă nu fac niște studii superioare. Am făcut un curs de impresariat împreună cu Edy, deci suntem și impresari. Dar mă refer la școala vieții. Și atunci mă bucur că am reușit să ating niște rezultate de-a lungul anilor de școală. Am învățat foarte multe, nu doar în școală, în ceea ce trebuie noi să învățăm ca și elevi și din experiențe. Și sfătuiesc toți elevii să îmbrățișeze învățătura, indiferent dacă e vorba de școala propriu-zisă sau de lecțiile de viață”, a declarat Cleopatra pentru FANATIK.

Ea, împreună cu soțul ei, Edward Sanda au ieșit în fața sutelor de elevi, prezenți la Arena Elevilor, și le-au povestit cum au reușit să aibă carieră de succes la vârstele lor.

Printre altele, cântăreața în vârstă de aproape 22 de ani, ne-a vorbit și despre . Cei doi au avut un început de relație greu pentru că locuiau la distanță și se vedeau destul de rar.

“E din ce în ce mai frumos, aș putea să spun. Ne bucurăm foarte mult de viața pe care o avem împreună. Muncim împreună, facem totul împreună de fapt, și suntem foarte fericiți și cred că asta este cel mai important. , atât basic, cât și cele profesionale, așa cum este firesc și normal să fie. Ideea este să facem totul împreună și să ne ajutăm reciproc”, mai spune ea.

Ce spune Cleopatra Stratan despre căsnicia cu Edward Sanda: “Nu merită să ne consumăm energia, să ne supărăm unul pe altul”

Întrebată cum sunt împărțite treburile în casă și cine gătește, Cleopatra ne-a mărturisit că de obicei ei mănâncă în oraș pentru că au multe drumuri de făcut. Însă, atunci când sunt acasă, gătesc cu rândul, așa cum are chef fiecare. Nu au stabilit o regulă. Mai

mult, am fost curioși să aflăm și dacă au existat tensiuni între ei, de când petrec atât de mult timp împreună. Acasă sunt împreună, la muncă, de cele mai multe ori sunt tot împreună. Artista însă ne-a asigurat că la ei în familie e pace și armonie. Nici dacă unul din ei își lasă lucrurile împrăștiate și celălalt se împiedică de ele… nu iese cu scântei. Practic, e numai lapte și miere acasă la Cleopatra Stratan și Edward Sanda.

“Deocamdată nu avem apucături de genul ăsta. Sunt niște chestii firești atât de banale, încât nu merită să ne consumăm energia, să ne supărăm unul pe altul. Noi nu ne certăm, nu ne contrazicem, suntem relaxați. Și până la urmă nici nu avem timp să ne gândim la lucrurile astea, pentru că suntem foarte ocupați.

Cleopatra Stratan, despre riscul meseriei de artistă

Și dacă nu suntem împreună în momentul ăla, să muncim sau să facem ceva împreună, suntem fiecare cu treaba lui. Și oricum ne bucurăm de fiecare moment pe care îl petrecem amândoi. Incercăm să petrecem cât mai mult timp împreună, pentru că am și stat la distanță înainte să ne mutăm. Și preferăm să fim din ce în ce mai mult unul cu celălalt.

Suntem în același domeniu și firește că mai ales vara asta nu am putut să fim non stop împreună, pentru că eu am avut și eu concerte mele, și el concertele… Asta a trebuit să ne despartă, n-am stat tot timpul împreună. Dar asta este, știm ce facem și până la urmă ne asumăm că ăsta este “riscul meseriei””, a mai declarat cântăreața, pentru FANATIK.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, pe scenă la Arena Elevilor

Cleopatra Stratan și Edward Sanda nu sunt singurii artiști care au fost prezenți la Arena Elevilor, ce a avut loc în weekend. Doru Todoruț s-a numărat și el printre cei invitați.

“Prezenţa în Arena Elevilor a 100 de speakeri a fost forma cea mai atractivă şi utilă pe care am putut să o concepem pentru a atinge diversitatea. Profesioniştii prezenţi s-au putut conecta şi ei la pulsul care animă tinerele generaţii de liceeni, la motivaţia care să îi facă să performeze pe piaţa muncii.

A fost un proces de reverse mentoring util pentru ambele tabere – adulţi şi tineri care aspiră la o carieră. Salutăm implicarea partenerilor, colaboratorilor şi a echipei de organizare pentru rezultatele excepţionale ale acestui eveniment”, a declarat Simona Muscă, co-organizatoare Arena Elevilor.