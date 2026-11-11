Singura condiție ca Florinel Coman să semneze în iarnă cu FCSB. Exclusiv

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Gigi Becali vrea să întărească puternic lotul FCSB în această iarnă, astfel încât echipa să revină în lupta pentru titlu în SuperLiga. Florinel Coman, aflat sub contract cu Al Gharafa, în Qatar, este unul dintre jucătorii la care visează Becali. Iar patronul de la FCSB a făcut deja primul pas și .

Gigi Becali a anunțat că a vorbit cu Florinel Coman pentru a încerca să-l aducă la FCSB în această iarnă!

„Eu am vorbit cu ăsta, cu Coman. Am zis să vedem. Măcar să iau jucători valoroși, pe care-i știu. A zis că nu-i dau drumul ăia, că mai are șase luni de contract din iarnă. Mi-a zis: «Dacă nu am alt contract pe aici, vin». Eu mă gândeam acum, din iarnă. Trebuie valoare! N-ai valoare, nu poți să câștigi la fotbal”, a explicat Becali la FANATIK SUPERLIGA.

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FANATIK a aflat care este singura condiție prin care . Gigi Becali ar fi nevoit să plătească o sumă uriașă pentru ca unul dintre favoriții săi să revină în SuperLiga. Care sunt, de fapt, calculele exacte pentru această mutare care ar dinamita perioada de mercato din iarnă.

Florinel Coman mai are contract cu Al Gharafa până în iunie 2027, iar qatarezii îi oferă un salariu de două milioane de euro pe an. Becali și-ar fi dorit să îl ia împrumut în iarnă și să achite o parte din salariu. Dar oficialii lui Gharafa au transmis tranșant: Coman ar putea să plece împrumut doar dacă formația care îl ia îi achită salariul integral.

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Singura condiție pentru ca Florinel Coman să vină în iarnă la FCSB. Gigi Becali să îi achite integral salariul, adică un milion de euro pentru șase luni

Astfel, Gigi Becali ar fi nevoit să facă un efort financiar foarte mare pentru a-l avea pe Coman din iarnă la FCSB. Ar trebui să plătească un milion de euro, atât cât are jucătorul salariu până în vară. Pentru ca apoi, din vară, să negocieze direct cu jucătorul pentru a încerca să-l păstreze la echipă. Sau să discute direct cu jucătorul un contract care ar fi, însă, valabil doar din vară.

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Florinel Coman are 11 partide jucate pentru Al Gharafa în toate competițiile în acest sezon. A fost o singură dată integralist, în chiar prima etapă din Qatar, pe 21 august, cu Al Shahania. Coman a marcat două goluri și are și două pase decisive în toate competițiile. A înscris singurul gol al formației sale la înfrângerea din weekend, în fața celor de la Al Duhail, scor 1-2.

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Florinel Coman a semnat cu Al Gharafa în 2024, iar FCSB a încasat 6 milioane de euro. Dar suma a fost obținută foarte greu, după un proces la FIFA împotriva qatarezilor. Între februarie și iunie 2025, Al Gharafa l-a împrumutat pe Florinel Coman în serie A, la Cagliari. Coman a fost crescut de Academia Gheorghe Hagi, iar FCSB l-a luat în 2017, pentru 3 milioane de euro.