Singura condiție pentru care Sorana Cîrstea ar juca și în 2027. Tenismena a oferit răspunsul momentului

A anunțat de multă vreme că este pregătită să renunțe la pasiunea sa, tenisul. Iată care este, de fapt, unica condiție pentru care Sorana Cîrstea ar juca și în 2027. A oferit răspunsul momentului, la revenirea în România.

Singurul motiv pentru care Sorana Cîrstea nu se va retrage la sfârșitul lui 2026

Sorana Cîrstea și-a expus propria versiune după meciul cu Naomi Osaka, de la Australian Open. Jucătoarea de tenis, în vârstă de 35 de ani, a povestit .

Românca a avut de partea sa inclusiv foști sportivi și jurnaliști americani. Aceștia . Acum, tenismena cu care a avut o dispută a făcut un anunț neașteptat.

Întrebată care este singurul motiv pentru care nu se va retrage la sfârșitul lui 2026, iubita lui Alexandru Țiriac a uimit. Frumoasa șatenă a punctat faptul că ar lua în calcul o condiție unică pentru a putea juca și în 2027.

„Nu știu ce ar putea să schimbe această decizie, nu știu… un Grand Slam câștigat! Am luat decizia asta după foarte mult timp de gândire, nu a fost o decizie de moment”, a declarat Sorana Cîrstea, conform .

Sorana Cîrstea: ”A fost o decizie foarte bine gândită”

„Am știut când am anunțat această decizie că va fi un an destul de emoționant, pentru că în fiecare loc îmi voi da seama că este pentru ultima oară când voi juca acolo, dar mi-am asumat acest lucru.

A fost o decizie foarte bine gândită, care a venit în urma unor ani de zile. Când împlinești 30 de ani, normal că îți vine această idee de retragere, dar faptul că am jucat bine în ultimii ani și am fost mereu în față m-a ambiționat foarte mult.

Tot timpul mi-am dorit să ies din tenis pe ușa din față, să ies din tenis jucând bine. Nu mi-am dorit să termin acest sport, nu știu, ieșind din top 100, nemaiavând cum să intru la turnee”, a completat tenismena, pentru aceeași sursă.

În plus, Sorana Cîrstea vrea să iasă frumos din tenisul profesionist. Acest aspect este important pentru jucătoarea româncă care vrea să-și ia rămas bun de la pasiunea pe care s-a concentrat constant vreme de 20 de ani.

Cum vede Sorana Cîrstea retragerea din tenis

E conștientă de emoțiile care o vor copleși la un moment dat, însă este fermă pe poziții. Jucătoarea de tenis este prezentă la Transylania Open. În schimb, acest lucru nu înseamnă că nu se gândește la competițiile de pe final de an.

Cel mai probabil când va ajunge la US Open va realiza pasul pe care îl va face. Fiecare turneu are frumusețea sa și Sorana Cîrstea este genul de persoană care întotdeauna vede partea plină a paharului. A adunat tone de amintiri.

„Da, este emoționant, dar în același timp a fost decizia mea și mi-am asumat-o. Din nou, sunt aceste emoții, dar sunt la o maturitate și o vârstă la care pot să iau doar partea pozitivă.

Cred că va fi un an foarte frumos și un an de care să mă bucur la maximum, să îmi fac amintiri care vor rămâne cu mine pentru tot restul vieții, pentru că am muncit enorm”, a încheiat tenismena.