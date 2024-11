Singura cremă pe care o folosește zilnic o femeie de 102 de ani. Care este secretul pentru o piele frumoasă și sănătoasă

Ne dorim cu toții să arătăm bine cât mai mult timp, cu o piele frumoasă și sănătoasă. Deși încercăm tot felul de produse și tratamente costisitoare, uneori soluțiile cele mai simple se dovedesc a fi cele mai eficiente.

Ce cremă folosește femeia de 102 de ani pentru un ten strălucitor

Deborah Szekely, o antreprenoare în vârstă de 102 ani, pare să fi descoperit secretul frumuseții. Chiar și la bătrânețe, și lipsit de riduri sau pete. Potrivit femeii, aspectului său tânăr constă într-o rutină simplă de îngrijire, în care crema de protecție solară joacă un rol esențial.

În 1940, Szekely a fondat alături de soțul ei o stațiune balneară în Baja California, Mexic, unde încă lucrează trei zile pe săptămână, în ciuda vârstei înaintate. Pe lângă faptul că este extrem de activă, centenara se poate mândri și cu un ten luminos și lipsit de pete solare, specifice îmbătrânirii. Care este secretul ei?

Potrivit femeii, îngrijirea adecvată a pielii, combinată cu un stil de viață sănătos, sunt Spre deosebire de multe persoane de vârsta ei, ea nu apelează la produse anti-îmbătrânire foarte scumpe. În schimb, Szekely se bazează pe câteva obiceiuri simple.

“Cred că datorez totul unei diete echilibrate și exercițiilor fizice regulate. Este foarte important să continui să te miști. Chiar și acum, la 102, merg câte 1,5 kilometri în fiecare zi”, a spus Szekely pentru Business Insider, potrivit

Care este rutina ei de îngrijire

Rutina de îngrijire a femeii este, de asemenea, extrem de simplă. Deborah se asigură în mod riguros că își curăță fața de make-up și reziduuri înainte de culcare. Dar cel mai important este aplicarea zilnică a unei creme hidratante cu protecție solară.

Expertul dermatolog Derek V. Chan confirmă importanța utilizării regulate a produselor cu SPF pentru a preveni îmbătrânirea prematură a pielii. O cremă cu protecție solară de cel puțin 30 este, potrivit specialistului, “de departe cea mai importantă parte” a unei rutine de îngrijire eficiente.

Pe lângă crema de soare, Deborah consideră că și alimentația joacă un rol fundamental. Ea spune că mănâncă în principal “alimente proaspete, sănătoase”, evitând produsele foarte procesate.

Potrivit unui studiu publicat în The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology în 2020, o dietă integrală, bazată pe plante, ar putea contribui la prevenirea îmbătrânirii pielii. Acest lucru se datorează, probabil, faptului că reduce expunerea la agenți cancerigeni și ajută la menținerea telomerilor, secvențele de ADN de la capetele cromozomilor, asociate cu îmbătrânirea celulară.