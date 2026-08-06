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Singura echipă din România care va prinde grupele cupelor europene. Previziunea unui antrenor de TOP: „Totul e bine structurat acolo!”

Fostul selecționer al „tricolorilor”, Edi Iordănescu, a spus ce echipă din România va prinde grupele cupelor europene în acest sezon. În luptă încă mai sunt Universitatea Craiova și CFR Cluj.
Adrian Baciu
06.08.2026 | 13:00
Singura echipa din Romania care va prinde grupele cupelor europene Previziunea unui antrenor de TOP Totul e bine structurat acolo
EXCLUSIV FANATIK
Edi Iordănescu numește singura echipă din România ce va prinde grupele cupelor europene: U Craiova sau CFR Cluj? Sursa foto: colaj Fanatik
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După ce FCSB și Universitatea Cluj au fost eliminate din Conference League de FK Auda și Brann Bergen, România a mai rămas cu două reprezentante în Europa: U Craiova și CFR Cluj. Edi Iordănescu (48 de ani) a analizat situația din prezent și a spus care este formația capabilă să prindă grupele cupelor europene în acest sezon.

U Craiova sau CFR Cluj? Edi Iordănescu spune care e singura echipă din România ce va prinde grupele cupelor europene

Săptămână extrem de importantă pentru cele două formații românești rămase în competițiile UEFA. În acest moment, calculele arată că țara noastră are șanse mari să meargă în fazele principale cu o echipă. E vorba de Universitatea Craiova. Oltenii joacă, în turul III preliminar din Europa League, cu finlandezii de la KuPS. Chiar și dacă sunt eliminați, juveții mai au varianta Conference League.

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A doua echipă încă rămasă în competițiile europene, CFR Cluj, are o dublă grea cu o echipă puternică din Norvegia, Tromso, în turul III preliminar din Conference League. Apoi, într-o eventuală calificare în play-off-ul întrecerii, echipa din Gruia va da de Brighton, din Premier League, o echipă extrem de valoroasă.

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Edi Iordănescu este încrezător în faptul că Universitatea Craiova este echipa care va prinde, din nou, o grupă de cupă europeană în acest sezon. Fostul selecționer are numai cuvinte de laudă despre ceea ce se întâmplă la clubul patronat de Mihai Rotaru.

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„(n.r. Crezi că vom avea o echipă într-o grupă de cupă europeană? Șanse mari pentru Craiova…) Da, Craiova, eu cred și sper că va fi într-o grupă europeană. Când vorbesc despre Craiova, o spun ca om informat, cu argumente și informații. Nu este ceva ce văd de afară, ci o spun cu informații. La Craiova s-a pus foarte mult accent pe schimbarea și pe îmbunătățirea a tot ceea ce înseamnă activitatea primei echipe. Este un club foarte bine structurat. Pune mult accent și pe tinerii jucători, pe academie. Nu întâmplător a făcut un progres”, punctează Iordănescu Jr.

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Edi Iordănescu, convins că U Craiova putea mai mult decât Europa League sau Conference League

Universitatea Craiova a fost eliminată de Levski Sofia din preliminariile UEFA Champions League. Edi Iordănescu a subliniat faptul că echipa lui Filipe Coelho (45 de ani) putea să scoată mult mai mult din dubla cu campioana Bulgariei. Fostul selecționer a mai amintit și de campania trecută a oltenilor, când au fost eliminați dramatic din Conference League, la Atena, în ultimul meci din grupă.

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Cred că U Craiova putea mai mult (n.r. cu Levski). Așa cum putea și anul trecut să gestioneze mai bine acel final cu AEK Atena, și acum, cu o reacție mai bună, cu mai multă experiență, era nevoie de gestionarea mai bine a anumitor momente de joc… Cred că putea să obțină mai mult de la această dublă cu Levski.

În continuare, Universitatea Craiova are un culoar bun și are și puterea necesară să acceseze o grupă. Să avem măcar o echipă într-o grupă europeană”, a mai declarat Iordănescu. În cazul în care va fi eliminată de KuPS din Europa League, U Craiova „cade” în Conference League, acolo unde va juca în play-off. În schimb, o calificare în play-off-ul UEL ar însemna automat intrarea în faza grupelor Conference.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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