Sport

Singura întrebare care l-a scos din sărite pe Filipe Coelho înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova. Exclusiv

Universitatea Craiova începe lupta în preliminariile Ligii Campionilor cu meciul contra lui Vitebsk, de la Mezokovesd. Portughezul de pe banca oltenilor s-a enervat înaintea partidei din Ungaria.
Cristi Coste, Tibi Cocora
08.07.2026 | 14:14
Singura intrebare care la scos din sarite pe Filipe Coelho inainte de ML Vitebsk Universitatea Craiova Exclusiv
CORESPONDENȚĂ DIN UNGARIA
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a avut o răbufnire înainte de ML Vitebsk - Universitatea Craiova. Foto: Renato Anghelescu, FANATIK
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Filipe Coelho este la debutul ca antrenor în cea mai importantă competiție europeană, Liga Campionilor. Deocamdată sunt doar tururi preliminare, dar obiectivul Universității Craiova și al antrenorului portughez este de a prinde faza grupei-gigant. De ce nu chiar în Liga Campionilor!

Filipe Coelho, enervat de o singură întrebare înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova!

Universitatea Craiova a ajuns marți după-amiaza în Ungaria, la Mezokovesd, unde va disputa prima manșă a dublei cu ML Vitebsk, campioana din Belarus. Oltenii vor sta doar 30 de ore, apoi se vor întoarce acasă pe același traseu, autocar până la Oradea și charter privat pe ruta Oradea – Craiova.

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La ceva mai mult de o oră după ce a ajuns în Ungaria, antrenorul Filipe Coelho a susținut conferința de presă oficială premergătoare întâlnirii. I-a fost alături și căpitanul „albaștrilor”, Nicușor Bancu. Portughezul a fost calm pe aproape întreaga durată a întâlnirii cu mass-media din România, dar a avut o ieșire nervoasă pe final.

Întrebat de FANATIK despre meciul cu Vitebsk, care este următorul în Europa pentru el și pentru Craiova după drama de la Atena, Coelho și-a ieșit din pepeni. „Mister, această partidă este următoarea în cupele europene pentru dumneavoastră după meciul de la Atena. Ați dat uitării acel eșec dureros?”, a fost ultima întrebare din conferința de presă.

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„De ce mă întrebați de AEK Atena? De Mainz de ce nu mă întrebați?” Filipe Coelho s-a liniștit după inspecția gazonului

De ce mă întrebați legat de AEK Atena? De Mainz de ce nu mă întrebați? Aia a fost o victorie împotriva unei echipe din Germania după 30 de ani, o reușită pentru oraș. Despre asta de ce nu ne întrebați?”, a replicat portughezul, uitându-se și în stânga sa, unde se afla Nicușor Bancu. Și căpitanul, și ofițerul de presă au zâmbit, simțind momentul delicat.

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Întrebarea are legătură cu faptul că meciul cu Vitebsk este următorul în Europa pentru Craiova după acea înfrângere neverosimilă”, a continuat dialogul Coelho – FANATIK. „Băieții ăștia au câștigat meciuri importante. De ce să vorbim de ceva negativ? De ce să mai discutăm despre Atena?”. Totul s-a terminat acolo, pentru că se terminase și conferința de presă.

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Apoi Coelho, Bancu, Mario Felgueiras, plus jucătorii Craiovei care ajunseseră între timp la stadion au ieșit pe gazonul stadionului din Mezokovesd pentru inspecția terenului. Antrenamentul oficial îl făcuseră dimineața, la Craiova. În drumul spre autocar, Coelho a mai avut un dialog cu FANATIK, atmosfera detensionându-se într-un final. Focusul și energiile trebuie direcționate spre ML Vitebsk!

  • 25.000 de euro l-a costat pe Mihai Rotaru expediția în Ungaria a Universității Craiova pentru meciul cu ML Vitebsk
  • 32 de meciuri are Filipe Coelho la Craiova: 20 de victorii, 7 remize și 5 eșecuri. În Europa, cu oltenii, are 3 partide, victoria cu Mainz și înfrângerile cu Sparta Praga și AEK Atena
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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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