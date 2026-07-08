Singura întrebare care l-a scos din sărite pe Filipe Coelho înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova. Exclusiv

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Filipe Coelho este la debutul ca antrenor în cea mai importantă competiție europeană, Liga Campionilor. Deocamdată sunt doar tururi preliminare, dar obiectivul Universității Craiova și al antrenorului portughez este de a prinde faza grupei-gigant. De ce nu chiar în Liga Campionilor!

Filipe Coelho, enervat de o singură întrebare înainte de ML Vitebsk – Universitatea Craiova!

Universitatea Craiova a ajuns marți după-amiaza în Ungaria, la Mezokovesd, unde va disputa prima manșă a dublei cu ML Vitebsk, campioana din Belarus. , apoi se vor întoarce acasă pe același traseu, autocar până la Oradea și charter privat pe ruta Oradea – Craiova.

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La ceva mai mult de o oră după ce a ajuns în Ungaria, antrenorul Filipe Coelho a susținut conferința de presă oficială premergătoare întâlnirii. I-a fost alături și căpitanul „albaștrilor”, Nicușor Bancu. Portughezul a fost calm pe aproape întreaga durată a întâlnirii cu mass-media din România, dar a avut o ieșire nervoasă pe final.

Întrebat de FANATIK despre meciul cu Vitebsk, care este următorul în Europa pentru el și pentru Craiova după drama de la Atena, și-a ieșit din pepeni. „Mister, această partidă este următoarea în cupele europene pentru dumneavoastră după meciul de la Atena. Ați dat uitării acel eșec dureros?”, a fost ultima întrebare din conferința de presă.

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„De ce mă întrebați de AEK Atena? De Mainz de ce nu mă întrebați?” Filipe Coelho s-a liniștit după inspecția gazonului

„De ce mă întrebați legat de AEK Atena? De Mainz de ce nu mă întrebați? Aia a fost o victorie împotriva unei echipe din Germania după 30 de ani, o reușită pentru oraș. Despre asta de ce nu ne întrebați?”, a replicat portughezul, uitându-se și în stânga sa, unde se afla . Și căpitanul, și ofițerul de presă au zâmbit, simțind momentul delicat.

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„Întrebarea are legătură cu faptul că meciul cu Vitebsk este următorul în Europa pentru Craiova după acea înfrângere neverosimilă”, a continuat dialogul Coelho – FANATIK. „Băieții ăștia au câștigat meciuri importante. De ce să vorbim de ceva negativ? De ce să mai discutăm despre Atena?”. Totul s-a terminat acolo, pentru că se terminase și conferința de presă.

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Apoi Coelho, Bancu, Mario Felgueiras, plus jucătorii Craiovei care ajunseseră între timp la stadion au ieșit pe din Mezokovesd pentru inspecția terenului. Antrenamentul oficial îl făcuseră dimineața, la Craiova. În drumul spre autocar, Coelho a mai avut un dialog cu FANATIK, atmosfera detensionându-se într-un final. Focusul și energiile trebuie direcționate spre ML Vitebsk!