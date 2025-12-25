Singura lovitură pe care a dat-o Ilie Dumitrescu ca impresar: „Un om extraordinar, îi mulțumesc!”. Unde l-a transferat pe Marius Șumudică. Foto

ADVERTISEMENT

După experiențe în țară la Sportul Studențesc, Dacia Unirea Brăila, Corvinul Hunedoara și Rapid, Marius Șumudică făcea în 1999 pasul în străinătate. Fostul atacant semna atunci cu gruparea portugheză Maritimo, mutarea fiind intermediată de Ilie Dumitrescu, care activa atunci ca impresar. Marius Șumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre acest transfer, dar și despre relația sa cu Ilie Dumitrescu.

Cum l-a transferat Ilie Dumitrescu pe Marius Șumudică în Portugalia

Marius Șumudică a ajuns la Maritimo în 1999, după ce cucerise titlul alături de Rapid, fiind și golgheterul echipei, cu 17 reușite. Mutarea a fost intermediată de Ilie Dumitrescu, fiind singura din scurta sa carieră de impresar. „Eram la Maritimo, cu președintele Carlos Pereira și Ilie Dumitrescu. Ilie a fost cred că o lună de zile impresar și am fost singurul transfer pe care l-a făcut, m-a dus la Maritimo. Eram golgheter la Rapid, luasem campionatul și am plecat la Maritimo. Luam în fiecare lună cât costa să iei un apartament în România. Am avut doi ani de contract, l-am dus la bun sfârșit, după care m-am întors la Rapid. Madeira, o insulă, ceva senzațional. Nevastă-mea a fost plecată acum o lună acolo.

ADVERTISEMENT

Ilie Dumitrescu plecase cu două zile înainte acolo, era cu Letiția atunci, chiar atunci se născuse Toto, îi cumpărase niște ciorapi dintr-un magazin de acolo. Eu am plecat cu Marius, avea 3 ani, fiul meu. Nu m-aș fi dus niciodată acolo, dacă știam că e insulă, să zbor la fiecare două săptămâni, să mă duc pe continent, să zbor fie la Lisabona, fie la Porto, unde jucam în deplasare”, a declarat la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, impresionat de Ilie Dumitrescu: „Un băiat extraordinar, îi mulțumesc!”

Fostul atacant a fost impresionat de efortul pe care l-a depus pentru ca acesta să se adapteze mai ușor în Portugalia după finalizarea transferului. „El mi-a ales casa, o casă senzațională, pe malul oceanului. Ce m-a impresionat extraordinar de mult, când am ajuns acolo, mi-a împodobit casa, cu mesaje, ‘Bine ai venit la Maritimo!’, el s-a ocupat.

ADVERTISEMENT

Mi-a umplut frigiderul cu alimente, tot ce aveai nevoie. M-a făcut să mă simt ca și cum n-aș fi plecat de acasă. Mi-am dat seama ce fel de om e și la ce nivel a fost Ilie Dumitrescu. Un băiat extraordinar, o să-l respect toată viața, m-a transferat atunci, am ajuns într-un campionat foarte puternic.

ADVERTISEMENT

Mă ținea Jorge Costa, care a fost antrenor la CFR Cluj, dacă nu mi-a dat la pumni și la căpățâni… Și Secretario, căpitanul echipei naționale, ce jucători, Joao Pinto, căpitanul lui Benfica. M-a dus într-un campionat extraordinar, țin să îi mulțumesc și acum pentru modul cum s-a comportat cu mine”, a afirmat Marius Șumudică.

Câte goluri a înscris Marius Șumudică în prima ligă din Portugalia

Marius Șumudică a înscris de 7 ori în cele 50 de partide disputate în campionat în tricoul lui Maritimo. În prima sa stagiune, echipa a terminat pe locul 6, iar în cea de-a doua a terminat pe 11, obținând însă calificarea în preliminariile Cupei UEFA (actuala Europa League) datorită parcursului din Cupă. Maritimo a cedat în finală, 0-2 contra lui FC Porto, într-un meci în care Marius Șumudică a intrat pe teren în minutul 71.

ADVERTISEMENT