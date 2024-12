Singura materie care se predă în școală din clasa I în a XII-a, un antropolog atrage atenția. “La ce educaţie a copiilor să ne aşteptăm?”

Cunoscutul antropolog Alexandru Bălășescu a fost miercuri, 11 decembrie, la emisiunea TATULICI LA FANAT1K, unde a tranșat dezastrul din educație și cum s-a revărsat acesta în alegerile prezidențiale.

“La ce educaţie a copiilor să ne aşteptăm?”

În cadrul talk-show-ului politic și social, Alexandru Bălășescu a dezvăluit că singura materie care se predă în școli de la clasa I și până în clasa a XII-a este Religia.

ADVERTISEMENT

”Știți care este singura materie care se predă neîncetat și consecvent din clasa I în clasa a XII-a? Religia! La ce educație a copiilor să ne aşteptăm dacă asta este singura constantă de unde cei mici își extrag o idee despre morală și etică. Ei nu sunt învățați etică la Civică”, a declarat Alexandru Bălășescu la .

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că în țara noastră există tot felul de proverbe legate de supunere, însă ele sunt utilizate doar pe jumătate.

ADVERTISEMENT

”Știți că în România sunt tot felul de proverbe și chestii de astea, dar știți că sunt utilizate doar pe jumătate? Uite, e proverbul ăsta: ‘Capul ce se pleacă sabia nu-l taie’.

Știți continuarea? El nu acolo se oprește, el are o continuare, dar am uitat-o, am uitat-o cultural. E așa: ‘Capul ce se pleacă sabia nu-l taie, însă lanțuri grele spatele încovoaie’”, a mai spus antropologul.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă așa este structura naturală a acestei fraze, Bălășescu a răspuns: ”Da! Eu o știu de la sora bunicului meu care nu mai e”.

”Și vă mai spun unul care e foarte actual: ‘Peștele de la cap de împute, însă de la coadă se curăță’. Partea a doua nu este despre ce credeți, despre revoluție, răscoală, nu știu ce. Nu! Ci trebuie, după cum spuneam, distribuită curățenia în întreg teritoriul țării”, a transmis acesta.

ADVERTISEMENT

”Nu există oameni proști”

Invitatul lui Mihai Tatulici a explicat că educația trebuie refăcută de la cele mai joase niveluri, iar oamenii trebuie încurajați să își folosească inteligența.

”Trebuie refăcută educația la cele mai joase niveluri. Ridicarea întregii populații, nu poți să ridici doar niște elite și apoi să te aștepți ca restul să își folosească inteligența în același fel. Nu există oameni proști, există oameni care nu sunt încurajați să își folosească inteligența și atunci se duc în teorii ale conspirației”, a conchis antropologul Alexandru Bălășescu

Singura materie care se predă în școală din clasa I în a XII-a, un antropolog atrage atenția. "La ce educaţie a copiilor să ne aşteptăm?"