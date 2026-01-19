Singura nemulțumire a lui Coelho după victoria clară cu Petrolul. Antrenorul Craiovei, răspuns categoric despre posibile plecări

ADVERTISEMENT

, iar după ce a bătut-o în Cupa României, în toamnă, cu 4-0, formația din Bănie a repetat scorul și a reușit un start de 2026 excelent, datorită reușitelor lui Nsimba (2), Baiaram și Băsceanu.

Filipe Coelho a dezvăluit ce l-a nemulțumit din victoria clară cu Petrolul

Antrenorul portughez al Universității Craiova spune că se aștepta ca echipa sa să aibă o posesie mai bună în repriza secundă, însă per total este mulțumit de rezultat și de modul în care jucătorii au înțeles că trebuie să abordeze duelul cu Petrolul.

ADVERTISEMENT

„Cred că a fost un meci diferit față de cel din Cupa României. Nu a fost ușor, dar jucătorii au înțeles bine ce trebuie să facem. E un rezultat corect. Ne dorim mereu să marcăm repede, să ne rezolvăm meciurile, dar nu a fost ușor. În unele momente avem capacitatea de a suferi, asta e important. În repriza a doua puteam să avem mai multă posesie, dar rezultatul e bun în cele din urmă”, a declarat Coelho.

Ce spune Coelho despre posibile plecări de la Universitatea Craiova

, așa cum FANATIK a anunțat spre exemplu de interesul pentru Nsimba, dar Coelho nu-și face probleme cu privire la posibile plecări și spune că se va descurca cu jucătorii pe care îi are la dispoziție.

ADVERTISEMENT

„Pentru mine nu contează cine marchează. E un joc de echipă, atacanții muncesc și la faza defensivă, asta e important, spiritul de echipă. Cred că e important ce fac în timpul săptămânii. Modul în care muncesc la antrenamente duc la lucrurile pozitive de pe teren. Toți tinerii pe care îi avem muncesc mult. Eu nu mă uit însă la vârstă, ci mă uit la cât efort depun și cât se implică. Eu sunt antrenorul, lucrez cu jucătorii pe care îi am. Perioada de mercato e încă deschisă, nu se știe niciodată ce se poate întâmpla”, a mai spus Coelho.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în SuperLiga după victoria cu Petrolul

nu a lăsat loc de îndoială în duelul de pe Ilie Oană și a bătut-o fără drept de apel pe Petrolul, 4-0, iar echipa din Bănie a revenit pe primul loc, asta după ce două zile cei de la Rapid au luat loc în fotoliul de lider al SuperLigii, în urma victoriei cu Metaloglobus, 1-0.

Oltenii urmează în runda viitoare să joace contra celor de la FC Botoșani, pe teren propriu, iar formația lui Leo Grozavu vine după un eșec surprinzător, 0-1, cu Csikszereda, și va căuta să-și ia revanșa, mai ales că lupta pentru play-off devine din ce în ce mai strânsă.