Singura plajă din România unde poți înota cu delfinii. Liniștea și sălbăticia zonei îi apropie la doar câțiva metri de mal

Există un loc din România unde, cu puțin noroc, ai putea înota alături de delfini. Este adevărat că nu poți ajunge acolo cu mașina. O poți face însă pe un drum special pentru biciclete și, bineînțeles, pe apă, cu ajutorul ambarcațiunilor. Vorbim despre Gura Portiței, un loc lăsat special de Dumnezeu pentru a încânta.

Unde poți înota cu delfinii în România

Departe de agitația litoralului românesc, ne referim aici la stațiunile de la Constanța în sus, Gura Portiței pare ruptă de lume. Un loc pur și simplu exotic, un loc în stare să te lase fără aer prin frumusețea pe care o propune. Peisaje de vis, mâncare tradițională și o zonă în care Marea Neagră și Delta Dunării par că și-au dat definitiv mâna.

Oficial, Gura Portiței este poziționată între lacul Golovita și . Neoficial, aceasta ar putea fi pe orice screensaver. Da, atât este de frumoasă. Odinioară, un sat de pescari, Gura Portiței a devenit încet, dar sigur poate „noua Vama Veche”.

Este considerat unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le are această țară și există oameni care n-ar plăti niciodată bani în plus pentru Grecia sau Turcia. Mii de români merg în fiecare an la Gura Portiței pentru stropul lor de libertate.

De remarcat că aici se ajunge în primul rând prin Jurilovca, cea mai mare așezare de pescari a României. Micuțul port este primul pas spre Gura Portiței. De aici se ia vaporașul, dar și diferitele ambarcațiuni ale localnicilor spre fericire.

Astfel, în mai puțin de 15 minute poți ajunge în . Se poate merge și pe uscat, dar nu cu mașina. Poți face lucrul acesta ocolind destul de serios și cu bicicleta. Oamenii din zonă spun însă că drumul este unul periculos.

După ce ajungi, mare atenție, locul poate da dependență și nu glumim. Știm că am mai spus, dar acesta este purul adevăr. Plaja are un nisip auriu de poveste, apa este atât de limpede încât reflectă minunatul cerului.

Te poți caza la complexul din zonă, poți sta cu cortul, dar există și câteva pensiuni, mai degrabă case lipovenești. Culmea, puțini știu, însă la Gura Portiței poți chiar înota cu delfinii. Liniștea și sălbăticia zonei au făcut posibil lucrul acesta.

Animalele nu se mai sperie, nici nu au de ce și se apropie la doar câțiva metri de mal. Nu o dată turiștii s-au aventurat în apele mării și au avut parte de experiența vieții, una pentru care alții au plătit adevărate averi.